Centralnym punktem muzeum jest właśnie Ołtarz Pergamoński z II wieku p.n.e., ozdobiony monumentalnym marmurowym fryzem przedstawiającym gigantomachię - walkę bogów olimpijskich z gigantami. Został wzniesiony w latach 197–156 p.n.e. na akropolu w Pergamonie na terenie dzisiejszej Bergamy w Turcji.

Akropol w Bergamie (Pergamonie) w Turcji. Ołtarz znajdował się na lewo od teatru, oznaczony przez pojedyncze drzewo Foto: AdobeStock

Muzeum Pergamońskie obejmuje Muzeum Bliskiego Wschodu (Vorderasiatisches Museum), Muzeum Sztuki Islamskiej (Museum für Islamische Kunst) oraz część Zbioru Antyków (Antikensammlung). Od 2013 r. obiekt przechodzi pierwszą od ponad 90 lat kompleksową renowację.

Oprócz modernizacji budynku i infrastruktury technicznej poprawiono dostępność muzeum, odrestaurowano część eksponatów oraz zmieniono sposób prezentacji zbiorów. 4 czerwca 2027 r. odnowione Skrzydło Północne i budynek centralny zostaną ponownie udostępnione zwiedzającym.

Ołtarz Pergamoński i nowe ekspozycje wrócą do muzeum

Przestrzenie dostępne od 2027 r. obejmą między innymi słynny Ołtarz Pergamoński i Salę Hellenistyczną Zbioru Antyków, a także pełną ekspozycję Muzeum Sztuki Islamskiej.

W ramach nowej aranżacji zaprezentowana zostanie współczesna interpretacja najbardziej rozpoznawalnych obiektów tego muzeum, takich jak Sala Aleppo, Fasada Mszatty i Kopuła Alhambry.

Muzeum Bliskiego Wschodu, którego główne zbiory pozostają w nadal zamkniętym Skrzydle Południowym, przygotuje tymczasową ekspozycję w Schlütersaal, stanowiącą zapowiedź przyszłej wystawy planowanej od 2037 r..

Renowacja Muzeum Pergamońskiego i jubileusz Wyspy Muzeów

Część Wyspy Muzeów została poważnie zniszczona podczas II wojny światowej, a borykające się z niedoborami finansowymi komunistyczne Niemcy Wschodnie nigdy nie przeprowadziły pełnej odbudowy kompleksu. Prace w trzech z pięciu muzeów zostały już ukończone, a w 2019 r. otwarto nowy budynek wejściowy do kompleksu – Galerię Jamesa Simona.

Do czasu ponownego otwarcia kontynuowane będą prace nad aranżacją przestrzeni wystawowych kolekcji uczestniczących w projekcie. Równolegle ukończone zostaną centralne udogodnienia dla zwiedzających, takie jak kasy biletowe, szatnie oraz infrastruktura usługowa.

Na poziomie wejścia powstaną również sklep muzealny oraz przestrzenie przeznaczone do zajęć edukacyjnych i działań popularyzatorskich.

Ponowne otwarcie muzeum będzie częścią obchodów 200-lecia Wyspy Muzeów w Berlinie, które potrwają kilka lat.