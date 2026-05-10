Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt ustawy o receptach. Według informacji portalu Rynek Zdrowia, z dokumentu wynika, że recepty roczne nadal będą wystawiane, ale by wykupić zapas leków przekraczający 60 dni terapii, pacjent będzie musiał zapłacić za nadwyżkę pełną cenę.

Zmiany w zasadach wystawiania i realizacji recept. Co oznaczają dla pacjentów?

Na recepcie elektronicznej lekarz będzie mógł przepisać ilość leku wystarczającą do 360 dni jego stosowania. Dużą zmianą dla pacjentów ma być ograniczenie możliwości jednorazowego wykupienia zapasu leku na dłuższy okres.

Pacjent nadal będzie mógł wykupić lek w dowolnej ilości, jednak w części przekraczającej 60-dniowy okres stosowania, wyliczony na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania, będzie musiał się liczyć z pełną odpłatnością.

Nowe zasady recept

Jak ustalił Rynek Zdrowia, planowanych zmian jest więcej. Zgodnie z przygotowywanymi przepisami:

recepta ma być powiązana z rozpoznaniem choroby wg klasyfikacji ICD 10 i automatycznie weryfikować prawo do refundacji

w przypadku e-recept – wystawiana ma być jedna e-recepta na jeden lek

w przypadku recepty papierowej możliwe będzie przepisanie do pięciu leków gotowych lub wyrobów medycznych albo jednego leku recepturowego lub jednego leku zawierającego środek odurzający lub substancję psychotropową

na recepcie papierowej możliwe będzie przepisanie wyłącznie najmniejszego dostępnego opakowania danego leku, a w ramach jednego świadczenia dopuszcza się wystawienie tylko jednej takiej recepty

farmaceuci mają uzyskać możliwość wystawiania recept kontynuacyjnych – w zakresie leków Rp (wydawanych wyłącznie z przepisu lekarza) i psychotropowych. Warunkiem jest wystawienie takiej recepty w aptece, by mieć możliwość weryfikacji zasadności kontynuacji leczenia przez pacjenta, a jej realizacja będzie możliwa wyłącznie w tej aptece, w której ją wystawiono.

Projekt zmian jest na razie na etapie prekonsultacji.

