Co zmieni się w wystawianiu recept po 26 kwietnia? Nadchodzące zmiany w systemie e-zdrowia mają na celu usprawnienie pracy personelu medycznego oraz eliminację błędów przy określaniu zniżek na leki. Kluczowym elementem nowelizacji jest wdrożenie funkcjonalności, która w sposób zautomatyzowany dopasuje poziom odpłatności za dany produkt leczniczy do stanu pacjenta.

Koniec z odpowiedzialnością finansową lekarzy

Dotychczasowy model nakładał na lekarza obowiązek samodzielnego wyznaczania poziomu refundacji na podstawie wieku pacjenta i jednostki chorobowej. Wiązało się to z dużym ryzykiem – w przypadku pomyłki Narodowy Fundusz Zdrowia mógł żądać zwrotu nienależnych refundacji. Historyczne kary nakładane na lekarzy za błędne przepisywanie m.in. preparatów mlekozastępczych czy leków przeciwzakrzepowych sięgały nawet setek tysięcy złotych.

Od 26 kwietnia, jeśli lekarz skorzysta z nowego narzędzia w systemie Gabinet.gov.pl, odpowiedzialność za poprawne określenie poziomu zniżki przejmie system. Rola medyka ograniczy się do postawienia diagnozy medycznej i wskazania odpowiedniego kodu ICD-10.

Jak będzie wyglądać proces w gabinecie?

Nowa ścieżka wystawiania e-recepty została zaprojektowana w kilku krokach:

1. Pracownik medyczny wybiera opcję automatycznego wyznaczania refundacji.

2. Z dostępnej listy wybiera rozpoznanie refundacyjne zgodne z aktualnym obwieszczeniem.

3. W określonych przypadkach system wyświetli krótką ankietę refundacyjną, którą należy uzupełnić.

Co istotne dla płynności wizyt, mechanizm zapamiętuje udzielone odpowiedzi. Przy kolejnej wizycie tego samego pacjenta dane zostaną pobrane automatycznie, o ile charakter wskazania medycznego na to pozwala. Należy jednak pamiętać, że dane te są przypisane do konkretnego wystawiającego – inny lekarz będzie musiał wypełnić ankietę przy pierwszej wizycie danego pacjenta u siebie.

Korzyści dla systemu i pacjenta

Automatyzacja ma przynieść przede wszystkim oszczędność czasu oraz poprawę komfortu pracy medyków. Dzięki temu, że system na bieżąco uwzględnia zmiany w listach refundacyjnych, lekarz nie musi śledzić każdej aktualizacji przepisów w tym zakresie. Docelowo rozwiązanie to ma zostać zintegrowane nie tylko z rządowym portalem, ale także z zewnętrznymi systemami wykorzystywanymi w placówkach medycznych w całym kraju. Dla przeciętnego pacjenta oznacza to mniejsze ryzyko pomyłek na recepcie i potencjalnie szybszą obsługę w gabinecie.