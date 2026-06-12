Wniosek ma zostać przedstawiony 18 czerwca podczas kolejnego posiedzenia Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy, znanej jako format Ramstein.

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Ukraina chce 20 mld dolarów. „Rosja płonie i chcemy, by płonęła bardziej”

Jak informuje Politico, ukraińskie władze uważają, że obecny moment wojny stwarza wyjątkową okazję do zwiększenia presji na Rosję. – Wszyscy widzą, że Rosja płonie, a my chcemy, żeby płonęła jeszcze bardziej, ale potrzebujemy finansowania, aby to zrobić – powiedział anonimowo wysoki przedstawiciel ukraińskiego sektora obronnego.

Według źródeł zaznajomionych ze sprawą temat był już omawiany przez ministra obrony Ukrainy Mychajłę Fedorowa oraz innych przedstawicieli władz podczas spotkań z delegacjami Norwegii, Szwecji, Niemiec i Kanady. Poszczególni partnerzy mają zostać poproszeni o wsparcie w wysokości od 2 do 6 mld dolarów. Jak podkreśla ukraińska strona, środki mogłyby zostać przekazane zarówno w formie pomocy bezzwrotnej, jak i pożyczek.

Szczyt NATO w Ankarze i nowy cel finansowy dla Ukrainy

Kwestia dalszego wsparcia dla Ukrainy ma być jednym z najważniejszych tematów lipcowego szczytu NATO w Ankarze, w którym ma uczestniczyć prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraiński budżet obronny na 2026 rok. wynosi obecnie 4,4 bln hrywien, czyli około 85 mld euro. Dodatkowe 20 mld dolarów. zwiększyłoby łączną wartość tegorocznej pomocy wojskowej dla Ukrainy do poziomu bliskiego 60 mld dolarów.

To właśnie taki pułap bilateralnego wsparcia dla Kijowa wskazywał wcześniej sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Według danych ukraińskiego Ministerstwa Obrony państwa partnerskie zadeklarowały już około 38 mld dolarów. pomocy wojskowej na ten rok.

Na co Ukraina chce przeznaczyć dodatkowe miliardy

Kijów deklaruje, że dodatkowe fundusze zostaną przeznaczone przede wszystkim na rozbudowę obrony przeciwlotniczej oraz zakup nowego uzbrojenia.

Na liście priorytetów znajdują się systemy obrony powietrznej, amunicja, drony różnych klas, środki walki elektronicznej, uzbrojenie dalekiego zasięgu, finansowanie zakupów realizowanych w ramach natowskiego programu Prioritised Ukraine Requirements List oraz bezpośrednie zamówienia składane w ukraińskich przedsiębiorstwach zbrojeniowych.

Ukraińskie władze przekonują, że rozwój technologii bezzałogowych przynosi wymierne efekty na polu walki. W ostatnich miesiącach Ukraina znacząco zwiększyła liczbę ataków dronowych i rakietowych wymierzonych nie tylko w cele przyfrontowe, lecz także w infrastrukturę znajdującą się setki kilometrów od granicy.

Celem ataków stają się magazyny paliw, rafinerie, zakłady przemysłowe, porty oraz elementy rosyjskiej logistyki wojskowej. „Ukraińskie systemy bezzałogowe skutecznie działają na różnych poziomach: od wykonywania zadań na linii frontu po uderzenia w kluczowe cele przeciwnika setki kilometrów w głąb jego terytorium” – napisał Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych.

Według ukraińskich przedstawicieli wsparcie państw takich jak Niemcy, Norwegia czy Holandia odegrało istotną rolę w zmianie dynamiki wojny.

Rosja reaguje. Moskwa krytykuje prośbę o kolejne miliardy

Rosyjskie władze skrytykowały ukraińskie starania o dalsze wsparcie finansowe. – Za każdym razem słyszymy tę samą historię: »Kijów potrzebuje więcej pieniędzy«. Jeśli ktoś chciałby zilustrować pojęcie »politycznego samookaleczenia«, byłby to najlepszy przykład – stwierdziła rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa.

Jednocześnie nasilające się ukraińskie ataki skłoniły prezydenta Rosji Władimira Putina do wezwania do dalszego wzmacniania rosyjskiej obrony przeciwlotniczej.

Ukraińskie władze argumentują, że dodatkowe środki są potrzebne natychmiast, zanim Rosja dostosuje się do nowych realiów pola walki. – Okno możliwości ma tendencję do zamykania się – ostrzegł wysoki przedstawiciel ukraińskiej obrony.

Jak dodał, Rosja szybko adaptuje nowe technologie i rozwiązania wojskowe. – Rosja jest szybka i innowacyjna. Jeśli damy jej czas na ponowne dostosowanie się, możemy stracić jedyną realną szansę na zakończenie tej wojny poprzez prawdziwe negocjacje. A jeśli Rosja opracuje własne drony średniego zasięgu, będzie to dla nas katastrofa – powiedział.