Centralna e-Rejestracja umożliwia zapisanie się do lekarza lub na badanie online. Obecnie w systemie dostępne są placówki oferujące wizyty u kardiologa oraz badania takie, jak mammografia i cytologia.

Reklama Reklama

Rzecznik praw pacjenta zwraca uwagę, że Centralna e-Rejestracja jest jednym z najważniejszych elementów cyfryzacji ochrony zdrowia w Polsce. Docelowo obejmie wszystkie konsultacje specjalistyczne. – Centralna e-rejestracja to realna zmiana z perspektywy pacjenta. Ułatwia dostęp do świadczeń, zwiększa przejrzystość systemu i daje równe szanse wszystkim – niezależnie od miejsca zamieszkania. To rozwiązanie, które wzmacnia prawa pacjenta do szybkiej i dostępnej opieki zdrowotnej – podkreśla Bartłomiej Chmielowiec.

Kolejne świadczenia specjalistyczne od 1 sierpnia 2026 r.

Placówki mają czas na podłączenie się do systemu do 1 lipca 2026 r. Od tego dnia Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje wyłącznie te świadczenia, które są umawiane przez Centralną e-Rejestrację. Miesiąc później system obejmie kolejne świadczenia specjalistyczne.

Od 1 sierpnia 2026 r. pacjenci będą mogli zapisać się przez Centralną e-Rejestrację na pierwszą wizytę u:

angiologa lub chirurga naczyniowego,

lekarza chorób zakaźnych,

endokrynologa,

lekarza chorób wątroby,

lekarza chorób układu odpornościowego,

nefrologa,

neonatologa,

lekarza chorób płuc.

Jak zapisać się na wizytę do lekarza?

Pacjenci mogą skorzystać z dwóch ścieżek:

online – przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub aplikację mojeIKP,

tradycyjnie – telefonicznie lub osobiście w placówce, która zapisze pacjenta w systemie w jego imieniu.

System zapewnia dostęp do ogólnopolskiej bazy wolnych terminów, umożliwia zmiany i odwoływanie wizyt oraz wysyła przypomnienia SMS lub e-mail. Jeśli pacjent ma prawo do bezpłatnego badania, zobaczy na IKP lub w aplikacji mojeIKP, że może się zapisać. Jeśli nie ma takiego prawa, nie będzie miał możliwości zapisu.

Jedną z kluczowych funkcji jest tzw. „poczekalnia”. Jeśli pacjent nie znajdzie wolnego terminu w ciągu najbliższych 40 dni, trafia do kolejki, w której system automatycznie przypisuje mu wizytę, gdy tylko pojawi się wolne miejsce. Z rozwiązania mogą skorzystać m.in. pacjenci oczekujący na pierwszą wizytę u kardiologa – pod warunkiem posiadania skierowania oraz ubezpieczenia w NFZ.