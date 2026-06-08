Szef MSWiA Marcin Kierwiński w czasie prezentacji aplikacji Gdziesieukryc.pl
Gdziesieukryc.pl to przygotowana przez straż pożarną nowa strona i aplikacja wskazująca miejsca bezpieczne w razie zagrożenia. W momencie prezentacji narzędzia w grudniu 2025 r. miała ok. 70 tys. miejsc ukrycia dla 20 mln osób. Teraz znajduje się w niej niemal 84 tys. obiektów.
„Aplikacja »Gdzie się ukryć« ma już 83 tysiące miejsc doraźnego schronienia dla blisko 24 mln osób. Umożliwia szybkie odnalezienie najbliższych punktów schronienia w Polsce w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia” – podała na platformie X kancelaria premiera.
W aplikacji i na mapie dostępnej pod podanym adresem znajdują się miejsca ukrycia – obiekty prywatne i publiczne, takie jak stacje metra, tunele, podziemia, podziemne garaże, piwnice – gdzie na wypadek zagrożenia można szukać schronienia. Aplikacja daje też możliwość zgłoszenia własnej infrastruktury, która w sytuacji zagrożenia może być miejscem schronienia.
W aplikacji są wskazywane tylko istniejące obiekty dostępne całodobowo, czyli tam, gdzie dostęp jest bezpośredni, a także obiekty o ograniczonej dostępności, a wszystkie nowo powstające oraz te, które będą remontowane czy budowane, mają być do aplikacji systematycznie dodawane. Aplikację stworzyło Biuro Informatyki i Łączności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Wskazuje ona lokalizację najbliższych dostępnych miejsc schronienia, korzystając z ustalonej lokalizacji użytkownika. System wskazuje obiekty znajdujące się w najbliższym otoczeniu oraz wyznacza trasę do takiego punktu.
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Aplikacja zastąpiła wcześniejszą stronę pod nazwą „Schrony”. Użytkownicy mogą z niej korzystać zarówno w przeglądarkach internetowych, jak i dodać ją do telefonu.
Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz podkreślał, że punkty schronienia, które są pokazane w aplikacji, będą musiały zostać oznakowane, a zarządzający tymi obiektami zostaną powiadomieni o tym, że będą musieli je udostępnić na wypadek wystąpienia alarmu.
Proces oznakowania takich obiektów ma się rozpocząć jeszcze w 2026 r.
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