Gdziesieukryc.pl to przygotowana przez straż pożarną nowa strona i aplikacja wskazująca miejsca bezpieczne w razie zagrożenia. W momencie prezentacji narzędzia w grudniu 2025 r. miała ok. 70 tys. miejsc ukrycia dla 20 mln osób. Teraz znajduje się w niej niemal 84 tys. obiektów.

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Jakie miejsca doraźnego schronienia podpowiada aplikacja „Gdzie się ukryć”?

„Aplikacja »Gdzie się ukryć« ma już 83 tysiące miejsc doraźnego schronienia dla blisko 24 mln osób. Umożliwia szybkie odnalezienie najbliższych punktów schronienia w Polsce w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia” – podała na platformie X kancelaria premiera.

W aplikacji i na mapie dostępnej pod podanym adresem znajdują się miejsca ukrycia – obiekty prywatne i publiczne, takie jak stacje metra, tunele, podziemia, podziemne garaże, piwnice – gdzie na wypadek zagrożenia można szukać schronienia. Aplikacja daje też możliwość zgłoszenia własnej infrastruktury, która w sytuacji zagrożenia może być miejscem schronienia.

W aplikacji są wskazywane tylko istniejące obiekty dostępne całodobowo, czyli tam, gdzie dostęp jest bezpośredni, a także obiekty o ograniczonej dostępności, a wszystkie nowo powstające oraz te, które będą remontowane czy budowane, mają być do aplikacji systematycznie dodawane. Aplikację stworzyło Biuro Informatyki i Łączności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Wskazuje ona lokalizację najbliższych dostępnych miejsc schronienia, korzystając z ustalonej lokalizacji użytkownika. System wskazuje obiekty znajdujące się w najbliższym otoczeniu oraz wyznacza trasę do takiego punktu.

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W 2026 roku ruszy proces oznakowania obiektów, które trafiają do aplikacji „Gdzie się ukryć”

Aplikacja zastąpiła wcześniejszą stronę pod nazwą „Schrony”. Użytkownicy mogą z niej korzystać zarówno w przeglądarkach internetowych, jak i dodać ją do telefonu.

Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz podkreślał, że punkty schronienia, które są pokazane w aplikacji, będą musiały zostać oznakowane, a zarządzający tymi obiektami zostaną powiadomieni o tym, że będą musieli je udostępnić na wypadek wystąpienia alarmu.

Proces oznakowania takich obiektów ma się rozpocząć jeszcze w 2026 r.