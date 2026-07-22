Wręczenie nowych nominacji przez Prezydenta RP odbędzie się 24 lipca 2026 r. w Warszawie podczas Centralnych Obchodów Święta Policji.
O decyzji prezydenta Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) poinformowało w serwisie X. Nominacje zostaną wręczone jeszcze w tym miesiącu.
Jak czytamy we wpisie opublikowanym przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) w mediach społecznościowych, prezydent Karol Nawrocki – na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji – nadał stopnie generalskie czterem oficerom policji. „Decyzja została podjęta na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy o policji” – czytamy.
Na stopień nadinspektora policji mianowany został inspektor Jerzy Czebreszuk, Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim.
Taki sam stopień otrzymał inspektor Jakub Gorczyński, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, a także inspektor Zbigniew Nowak, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach.
Czwartym z awansowanych funkcjonariuszy jest inspektor Łukasz Pikuła, Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”.
Czytaj więcej
– Nie jesteście państwo zobowiązani wobec tutorów opinii, analityków czy ekspertów, którzy na siłę chcą podważać albo recenzować ustrój państwa pol...
Samo mianowanie oficerów na stopień nadinspektora poprzedza uroczyste wręczenie nominacji. Jak przekazało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN), nominacje wręczy prezydent Karol Nawrocki.
Uroczystość odbędzie się 24 lipca 2026 r. w Warszawie podczas Centralnych Obchodów Święta Policji.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas