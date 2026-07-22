O decyzji prezydenta Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) poinformowało w serwisie X. Nominacje zostaną wręczone jeszcze w tym miesiącu.

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Inspektorzy policji ze stopniami generalskimi. Kto znalazł się na liście?

Jak czytamy we wpisie opublikowanym przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) w mediach społecznościowych, prezydent Karol Nawrocki – na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji – nadał stopnie generalskie czterem oficerom policji. „Decyzja została podjęta na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy o policji” – czytamy.

Na stopień nadinspektora policji mianowany został inspektor Jerzy Czebreszuk, Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Taki sam stopień otrzymał inspektor Jakub Gorczyński, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, a także inspektor Zbigniew Nowak, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach.

Czwartym z awansowanych funkcjonariuszy jest inspektor Łukasz Pikuła, Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”.

Uroczyste wręczenie nominacji. Znamy datę i miejsce

Samo mianowanie oficerów na stopień nadinspektora poprzedza uroczyste wręczenie nominacji. Jak przekazało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN), nominacje wręczy prezydent Karol Nawrocki.

Uroczystość odbędzie się 24 lipca 2026 r. w Warszawie podczas Centralnych Obchodów Święta Policji.