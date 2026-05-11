W poniedziałek 11 maja 2026 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyły się uroczystości wręczenia nominacji 162 sędziom.

– Tak w Polsce powołuje się sędziów, przed Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, który pochodzi z wolnych, demokratycznych, bezpośrednich wyborów – stwierdził prezydent Karol Nawrocki, wręczający sędziom ich nominacje i odbierający od nich przysięgę. Odniósł się tym samym do kwestii zorganizowanej w Sejmie uroczystości ślubowania czwórki sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zdaniem niektórych prawników niespełniającej ustawowego wymogu ślubowania „wobec prezydenta”.

Nominacje sędziowskie wręczone. Karol Nawrocki mówił o powadze państwa polskiego

W uroczystości udział wzięli, poza Nawrockim, m.in. szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki czy przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka, której kadencja kończy się w najbliższych dniach.

– Gdy słuchałem państwa przysięgi, to pomyślałem sobie, że właśnie tak wygląda powaga państwa polskiego i dwa pierwsze artykuły polskiej konstytucji, które stanowią o jej fundamencie. Polska jako dobro wspólne wszystkich obywateli i demokratyczne państwo prawa – powiedział Nawrocki. – Czułem się wzruszony, gdy państwo składali swoją przysięgę, bo zobaczyłem nie tylko to, co w dzisiejszej uroczystości tak bardzo ważne, a więc indywidualny, osobisty, zawodowy wymiar dzisiejszej uroczystości w Pałacu Prezydenckim, ale zobaczyłem też, co dla mnie najważniejsze jako Prezydenta RP. Konstytucja jako pewien fundament, jej art. 179, który mówi, jak powołuje się w Polsce sędziów na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.

Nawrocki podkreślił, że sędziowie są niezależni od jakichkolwiek nacisków, wykraczających poza przepisy Konstytucji. Wskazał tu m.in. na „tutorów opinii, analityków czy ekspertów, którzy na siłę chcą podważać albo recenzować ustrój państwa polskiego”.

– Polska jest i będzie w Unii Europejskiej, to się nie zmieni, natomiast traktat akcesyjny Polski do Unii Europejskiej zaznaczył jasno: system ustrojowy, polskie sądownictwo to sprawa Polek i Polaków, którzy wybierają swoje demokratyczne władze i przywiązani są do najwyższego aktu w Rzeczpospolitej Polskiej, czyli do konstytucji – powiedział prezydent.

Zaznaczył, że nadejdą czasy, w których u władzy nie będą już stać minister Waldemar Żurek, premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki – a sędziowie wciąż będą wydawać swoje wyroki w imieniu Rzeczpospolitej.

– Chciałbym, żebyście mieli państwo głębokie o tym przekonanie, że powaga państwa urzędu wykracza zdecydowanie ponad polityczne spory w państwie polskim, cykle wyborów parlamentarnych i cykle wyborów prezydenckich – stwierdził Nawrocki.