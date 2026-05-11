W miniony weekend okolice Pałacu w Wilanowie były sceną dla międzynarodowego cyklu imprez muzyki elektronicznej Circoloco. Wydarzenie zakończyło się jednak falą krytyki ze strony mieszkańców, aktywistów oraz organów nadzorczych.

Circoloco w Wilanowie: Skargi na hałas i niszczenie przyrody

Jak wynika z najnowszego komunikatu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (MWKZ), wniosek o organizację wydarzenia przedłożyła Omenaa Art Foundation, reprezentująca Muzeum. Dokumentacja była dwukrotnie analizowana – pierwsza koncepcja została odrzucona. Zgodę wydano dopiero po ograniczeniu infrastruktury.

Instytucja tłumaczyła swoją decyzję względami ekonomicznymi. Według MWKZ: „Każdorazowo tego typu wydarzenia przedstawiane są przez Dyrekcję Muzeum [...] jako istotne wsparcie finansowe budżetu instytucji”.

Portal RMF24 informował o masowych skargach mieszkańców Miasteczka Wilanów. Stowarzyszenie „Miasto Jest Nasze” alarmowało w serwisie X o dźwięku wielokrotnie przekraczającym dozwolone normy. Interweniował również radny Jan Mencwel, pytając o brak reakcji służb miejskich na „niszczenie przyrody i zabytku”.

Szczególne obawy wzbudził wpływ imprezy na pobliski Rezerwat Przyrody Morysin. Biotechnolog Dawid Polak wskazywał na okres lęgowy ptaków oraz obecność bobrów i wydr. Choć Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) wydała pismo ostrzegawcze o „wysokim ryzyku naruszenia zakazów”, nie miała prawnych narzędzi, by zakazać organizacji koncertu.

Kontrola Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Organizatorzy złamali ustalenia

Najpoważniejsze kontrowersje wzbudziły ustalenia poczynione po zakończeniu imprezy. Choć Agencja Awake Events deklarowała w mediach społecznościowych, że „wszystkie elementy produkcyjne zamontowano w sposób odwracalny”, rzeczywistość zweryfikowała te zapewnienia.

W oficjalnym komunikacie konserwatora z 11 maja czytamy, że część działań była niezgodna z zatwierdzonym programem. Urząd wymienia konkretne uchybienia:

• użycie ciężkiego sprzętu do montażu konstrukcji (mimo zakazu),

• wykorzystanie pirotechniki,

• ustawienie dźwigu na chronionym terenie.

Co dalej z terenem przy Pałacu w Wilanowie?

Obecnie trwa rekultywacja zniszczonych trawników, na które – jak zauważają aktywiści – na co dzień zwiedzający nie mają wstępu. Organizatorzy zobowiązali się do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego przy pomocy profesjonalnej firmy ogrodniczej.

Jednak to wyniki dzisiejszej, szczegółowej kontroli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków zadecydują o dalszych krokach prawnych. MWKZ zapowiedział wydanie zaleceń pokontrolnych, które określą zakres niezbędnych prac naprawczych.