Grupa Capital Park sprzedała kompleks Royal Wilanów za ponad 100 mln euro czeskiemu funduszowi nieruchomościowemu WOOD & Company. Kompleks liczy 37 tys. mkw. powierzchni najmu, w tym 25 tys. mkw. biur. Capital Park pozostanie zarządcą nieruchomości.

Czeski fundusz stawia na polskie biurowce i magazyny

Zakup kompleksu podwaja polski portfel biurowy Wood & Company, w którym znajdują się już m.in. warszawskie Astrum Business Park i Concept Tower. Ponadto Czesi zainwestowali jeszcze w Polsce w dwa parki magazynowe.

– Royal Wilanów to unikalny kompleks, który łączy funkcje biurowe, handlowe i rekreacyjne, tworząc dynamiczne środowisko dla najemców i lokalnej społeczności. Zróżnicowana baza ponad 80 najemców oraz historycznie wysoki poziom komercjalizacji doskonale wpisują się w naszą strategię inwestowania w wysokiej jakości aktywa generujące stabilne, długoterminowe zwroty – skomentował transakcję Jan Kolb, investment manager w Wood Real Estate. Strategia czeskiego inwestora zakłada wzmacnianie zaangażowania na kluczowych rynkach Europy Środkowej, w szczególności w Polsce – największym i najbardziej płynnym rynku w regionie.

Capital Park specjalizuje się w rewitalizowaniu dużych terenów i budowie wielofunkcyjnych kompleksów

– Royal Wilanów to dla nas znacznie więcej niż budynek – to także siedziba naszej firmy i miejsce, które rozwijaliśmy przez ponad 10 lat. Od otwarcia w 2015 r. dbaliśmy o jego codzienne funkcjonowanie, obserwując, jak stał się integralną częścią Wilanowa oraz popularnym miejscem spotkań lokalnej społeczności – powiedział Marcin Juszczyk, partner zarządzający i wiceprezes Grupy Capital Park.

Charakterystyczny kompleks położony jest tu przy Miasteczku Wilanów i dużej działce, na której pierwotnie miała stanąć galeria handlowa, a nowy właściciel – Robyg – zbuduje tam osiedle mieszkaniowe.

Flagowym projektem w portfolio spółki jest Fabryka Norblina w Warszawie. Capital Park ma jeszcze dwa projekty wielofunkcyjne polegające na rewitalizacji dużych terenów: Nowy Wełnowiec w Katowicach i Polski Hak w Gdańsku.

W latach 2013–2023 spółka była notowana na GPW, od lutego jej obligacje są notowane na Catalyście.