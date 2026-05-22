Teren znajduje się w sąsiedztwie działających w tej części Warszawy sklepów Ikea i Leroy Merlin.

Miejskie magazyny na warszawskim Targówku

Speedwell Development, deweloper o belgijskich korzeniach, na świeżo zakupionej od platformy European Logistics Investment (ELI) działce planuje budowę parku biznesowego SpacePlus. Kompleks zaoferuje powierzchnie Small Business Units (SBU).

– Zakup działki na Targówku wpisuje się w szerszą strategię rozwoju naszej firmy w Europie Środkowo-Wschodniej – mówią przedstawiciele dewelopera. – Spółka , która weszła na polski rynek w 2024 r. jest wspierana przez belgijski kapitał rodzinny Baltisse Real Estate i Straco Real Estate.

Zdaniem Didiera Balcaena, współzałożyciela i prezesa Speedwell Development, obecny cykl rynkowy coraz bardziej premiuje deweloperów potrafiących łączyć dyscyplinę finansową z długoterminowym podejściem do rozwoju.

– Dzisiejszy rynek jest znacznie bardziej wymagający i wielowymiarowy niż jeszcze kilka lat temu. W takim otoczeniu wartość nie powstaje dzięki krótkoterminowym trendom czy cyklom rynkowym, lecz poprzez silne fundamenty, zdyscyplinowany kapitał i zdolność do konsekwentnego dostarczania jakości – nawet w trudnych warunkach – powiedział.

W cenie dobrze skomunikowane miejskie lokalizacje

Michał Stępień, country manager Speedwell Development Polska, podkreśla, że polski rynek wciąż jest niedostatecznie rozwinięty pod względem nowoczesnej miejskiej infrastruktury biznesowej. – Warszawa pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych i stabilnych rynków nieruchomości w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Zakup działki to kolejny ważny krok w rozwoju naszej platformy w Polsce – zaznacza Michał Stępień. – Potwierdza słuszność naszego przekonania o ogromnym potencjale dobrze skomunikowanych lokalizacji miejskich.

A Michał Grocki z tej firmy dopowiada, że spółki coraz częściej szukają powierzchni, które integrują działalność operacyjną z obecnością blisko klienta – w lokalizacjach dobrze wyeksponowanych i silnie powiązanych z infrastrukturą miasta.

Speedwell Development to deweloper premium o belgijskich korzeniach, działający w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma buduje osiedla mieszkaniowe, kompleksy mixed-use, biura, obiekty handlowe i prywatne akademiki.