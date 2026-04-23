PINK publikuje dane dotyczące powierzchni biurowych na ośmiu głównych rynkach regionalnych w Polsce (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Lublin, Szczecin) w I kwartale 2026 r. Źródłem informacji są firmy doradcze działające na rynku nieruchomości komercyjnych.

Reklama Reklama

Nowa biurowa podaż w regionach

Pod koniec I kwartału 2026 r. całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w regionach przekroczyły 6,7 mln mkw. Największe rynki biurowe – po Warszawie – to Kraków (ponad 1,8 mln mkw.), Wrocław (ponad 1,3 mln mkw.) i Trójmiasto (ponad 1 mln mkw.).

W I kwartale 2026 r. do użytku oddano pięć obiektów biurowych o łącznej powierzchni 47,2 tys. mkw. Dla porównania – w całym 2025 r. nowa podaż wyniosła 20,5 tys. mkw.

Pod koniec marca na ośmiu głównych rynkach regionalnych do wynajęcia od zaraz było niespełna 1,2 mln mkw. powierzchni biurowej, co odpowiada współczynnikowi pustostanów na poziomie 17,4 proc. To wzrost o 0,5 pkt proc. względem poprzedniego kwartału i spadek o 0,1 pkt proc. wobec analogicznego okresu 2025 r.

Najwyższy wskaźnik niewynajętej powierzchni odnotowano w Katowicach – 22,1 proc., a najniższy w Szczecinie – 7,9 proc. (Kraków – 18,4 proc., Wrocław – 22 proc., Trójmiasto – 10,8 proc., Łódź – 19,6 proc., Poznań – 13,8 proc., Lublin – 10,5 proc.).

Nowe umowy i renegocjacje

W kwartale 2026 r. najemcy wynajęli w regionach 121,5 tys. mkw., o 51 proc. mniej względem ubiegłego kwartału i o 30 proc. mniej względem analogicznego okresu 2025 r. Najwięcej powierzchni biurowej wynajęto w Trójmieście (49,5 tys. mkw.), we Wrocławiu (25,5 tys. mkw.) i w Krakowie (16,7 tys. mkw.).

W I kwartale 2026 r. największy udział w transakcjach miały nowe umowy najmu – to 51 proc. Renegocjacje stanowiły 37 proc., ekspansje 11 proc. Powierzchnie użytkowane przez właścicieli budynków stanowiły 1 proc. transakcji najmu.

Największe transakcje w I kwartale 2026 r. to m.in. przedłużenie umowy najmu 13 tys. mkw. przez najemcę z sektora usług dla biznesu w dwóch budynkach kompleksu Business Garden we Wrocławiu i przedłużenie umowy najmu 6,8 tys. mkw. przez Adtran w Tensor Y w Gdyni.