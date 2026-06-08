Kaczyński zaprzeczył w rozmowie z Wirtualną Polską, jakoby w PiS toczyła się „wojna na górze”. - Nie ma żadnej wojny, to teza medialna. Mamy kandydata na premiera. Jeżeli chodzi o dyskusję w tej sprawie, ona zakończyła się w naszym środowisku jakiś czas temu. Mamy konkretny plan, który stopniowo wdrażamy w ramach przygotowania do wyborów i kampanii – przekonywał pytany o konflikt, jaki ma toczyć się w Prawie i Sprawiedliwości między środowiskiem skupionym wokół Mateusza Morawieckiego (tzw. harcerze) oraz zwolennikami twardszego, prawicowego kursu (tzw. maślarze).

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Jarosław Kaczyński: Przemysław Czarnek bardziej wiarygodny od Mateusza Morawieckiego dla obecnego i potencjalnego elektoratu PiS

Na pytanie o to, jak Morawiecki przyjmuje to, że kandydatem na premiera jest Przemysław Czarnek, Kaczyński mówi, że „Mateusz Morawiecki jest człowiekiem, który przyjmuje rzeczywistość do wiadomości. Czasem łatwiej, czasem trudniej, ale przyjmuje”.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Mówiąc o byłym premierze rządu PiS Kaczyński podkreślił, iż jest on „bardzo ambitnym politykiem”, który „ma do tego pełne podstawy”. - Jest zdolny, był bardzo sprawnym premierem. Natomiast żeby w ogóle myśleć o premierze, trzeba spełnić jeden warunek: trzeba wygrać wybory - zaznaczył. I, jak wyjaśnił, „dla poważnej części obecnego i potencjalnego elektoratu” PiS Czarnek jest „kandydatem bardziej wiarygodnym” od Morawieckiego.

W ocenie prezesa PiS „Morawiecki padł ofiarą potężnej kampanii hejtu”. Kaczyński przekonywał, że kampanię tę rozpoczęła „totalna opozycja”, która nie miała swojego odpowiednika w żadnym innym państwie świata. - Ustrój totalny opisywano w kontekście Włoch i Niemiec, a nie opozycji sprzeciwiającej się władzy. Opozycji totalnej w żadnym ugruntowanym państwie demokratycznym do tej pory nie było – zauważył.

Jednocześnie Kaczyński nie zgodził się ze stwierdzeniem, że Morawiecki nigdy nie zostanie już premierem. Jak dodał wielokrotnie mówił byłemu premierowi rządu PiS, że „w żadnym wypadku nie jest tak, że nie będzie premierem, tylko będzie musiał może trochę zaczekać”.

Jarosław Kaczyński o Donaldzie Tusku: Jego polityka sprawi, że Polska przestanie funkcjonować jako państwo suwerenne

Pytany o rząd Donalda Tuska i o to, czy obecny premier zrobił coś dobrego od momentu przejęcia władzy przez koalicję KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy, prezes PiS odpowiada, że czymś takim jest „podwyżka płac dla nauczycieli”, ale zaznacza, że PiS też płace te by podwyższył, gdyby nadal rządził, „nawet jeżeli nie było tego w programie”.

- Donald Tusk zrobił tyle złego, że nawet jeżeli palą się jakieś malutkie jasne świeczki na jego rzecz, to ogień piekielny, który go czeka, jest nieporównanie większy – zaznaczył prezes PiS.

O Tusku Kaczyński mówił też, że to „człowiek, który buduje sobie sławę Herostratesa i człowieka, który chce ten ogień ugasić”. Na uwagę, że obecny premier przekonuje, iż sprząta po okresie rządów PiS, Kaczyński odparł: „Można wymordować paru ludzi i powiedzieć, że to »sprzątanie«?”. - Tusk całkowicie zniszczył funkcjonowanie państwa. Całkowicie zniszczył finanse publiczne. Całkowicie podporządkował politykę interesom niemieckim. I wpisał się w bieg wydarzeń, który spowoduje, że Polska jako państwo suwerenne przestanie funkcjonować - dodał prezes PiS.

Kaczyński stwierdził też, że „naprawa państwa” po rządów obecnej koalicji „będzie wielkim i trudnym przedsięwzięciem”. - Trzeba będzie chyba sięgnąć po specjalistów od prawa międzynarodowego, bo to oni zajmują się rozwiązywaniem tego typu problemów. A w świecie Tuska konstytucja praktycznie nie obowiązuje – przekonywał.

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