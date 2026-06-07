Kaczyński jest od lat liderem największej prawicowej partii w Polsce ; Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku, jako pierwsze ugrupowanie w historii III RP, zdobyło samodzielną większość bezwzględną w Sejmie i stworzyło rząd bez konieczności tworzenia koalicji z innym ugrupowaniem. Choć formalnie rząd Zjednoczonej Prawicy był koalicyjnym rządem PiS, Solidarnej Polski i Porozumienia, to jednak posłowie wszystkich tych trzech partii weszli do Sejmu z list komitetu wyborczego PiS, który nie miał charakteru komitetu koalicyjnego.

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Jarosław Kaczyński od 2003 roku stoi na czele największej prawicowej partii w Polsce

W 2019 roku PiS powtórzył osiągnięcie z 2015 roku uzyskując w wyborach 43,59 proc. głosów – o 6 punktów procentowych więcej niż w wyborach z 2015 roku Partia Jarosława Kaczyńskiego po raz drugi uzyskała wówczas większość bezwzględną.

PiS wygrał też wybory w 2023 roku, ale z poparciem na poziomie 35,38 proc. stracił bezwzględną większość, nie miał też z kim utworzyć większościowej koalicji w Sejmie, co poskutkowało przejściem do opozycji. Obecnie sondaże wskazują, że PiS ma poparcie mniejsze od Koalicji Obywatelskiej – przewaga KO nad partią Kaczyńskiego wynosi od kilku do nawet ok. 10 punktów procentowych. PiS nadal jednak ma wyższe poparcie niż jego prawicowi konkurenci – Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej.

O znaczeniu PiS-u na scenie politycznej świadczy też fakt, że z ostatnich czterech prezydentów trzech było kandydatami wywodzącymi się z PiS (Lech Kaczyński, Andrzej Duda) lub startującymi w wyborach z poparciem PiS (Karol Nawrocki).

19,7 proc. Tylu respondentów widzi lidera prawicy w Jarosławie Kaczyńskim

Jarosław Kaczyński kieruje PiS-em nieprzerwanie od 18 stycznia 2003 roku. Ostatni raz jego mandat na tym stanowisku został przedłużony w czerwcu 2025 roku.

Po niespodziewanym wygraniu wyborów prezydenckich w 2025 roku, silną pozycję na polskiej prawicy zdobył jednak również Karol Nawrocki. Nawrocki startował w wyborach z poparciem PiS, ale w II turze wyborów prezydenckich wygrał w dużej mierze dzięki głosom wyborców, którzy w I turze poparli kandydata Konfederacji Sławomira Mentzena i kandydata Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Nawrocki, już jako prezydent, pokazywał, że potrafi podejmować decyzje niezależnie czy nawet wbrew prezesowi PiS – tak było, gdy mimo wyraźnego sprzeciwu Kaczyńskiego, zdecydował, że nowym I prezesem Sądu Najwyższego zostanie Zbigniew Kapiński.

Na prawicy ważną rolę odgrywają dziś również liderzy Konfederacji – wicemarszałek Sejmu i lider Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak oraz prezes Nowej Nadziei, były kandydat na prezydenta Sławomir Mentzen. Mentzen w I turze wyborów prezydenckich z 2015 roku zajął trzecie miejsce, uzyskując 14,81 proc. głosów. Z kolei Bosak – jak wskazuje ostatni ranking zaufania IBRiS dla Onetu – notuje wzrost poziomu ufności wśród Polaków.

Ważną rolę na prawicy odgrywa też Grzegorz Braun – lider Konfederacji Korony Polskiej uczynił z tej formacji czwartą-piątą (w zależności od sondażu) siłę polityczną w Polsce regularnie przekraczającą próg wyborczy w kolejnych sondażach. W gronie pretendentów do roli lidera prawicy należy też wymienić Przemysława Czarnka, którego Kaczyński wskazał jako kandydata PiS na premiera.

Sondaż: 31 proc. osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym wskazuje Jarosława Kaczyńskiego, jako lidera prawicy

To właśnie tych polityków prawicy wskazaliśmy uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl, pytając, który z nich jest obecnie liderem prawicy w Polsce.

Najwięcej, 19,7 proc. badanych, wskazało w odpowiedzi Jarosława Kaczyńskiego.

19 proc. respondentów uważa, że liderem prawicy w Polsce jest Karol Nawrocki.

7 proc. badanych uważa Sławomira Mentzena za lidera polskiej prawicy.

5,4 proc. ankietowanych widzi w tej roli Grzegorza Brauna.

Krzysztof Bosak jest liderem polskiej prawicy według 4,8 proc. badanych.

3,6 proc. respondentów uważa, że liderem polskiej prawicy jest Przemysław Czarnek.

Z kolei według 2,5 proc. badanych na takie miano zasługuje ktoś inny.

37,9 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Liczby te nie sumują się do 100 proc. ze względu na ich zaokrąglenie do pierwszego miejsca po przecinku.

– Jarosław Kaczyński jest czołową postacią polskiej prawicy zwłaszcza w opinii badanych posiadających wykształcenie podstawowe/gimnazjalne (31 proc.), nieco częściej niż pozostali uważają go za takiego badani z dochodem mieszczącym się w przedziale 5001–7000 zł netto (23 proc.). Karol Nawrocki uważany jest za lidera prawicy zwłaszcza przez najmłodszych badanych (27 proc.) oraz respondentów z miast liczących od 20 tys. do 99 tys. mieszkańców (24 proc.) – komentuje wyniki badania