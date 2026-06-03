Karolowi Nawrockiemu ufa 46,4 proc. badanych (28,9 proc. ufa mu zdecydowanie), czyli o 2,7 punktu proc. mniej, niż przed miesiącem. Nieufność wobec głowy państwa deklaruje 42,8 proc. ankietowanych (33,8 proc. nie ufa mu zdecydowanie).

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Ranking zaufania: Mateusz Morawiecki z najlepszym wynikiem spośród polityków opozycji

Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje wicepremier Radosław Sikorski. Szefowi dyplomacji ufa 42,7 proc. respondentów (22,2 proc. ufa mu zdecydowanie), co oznacza wzrost zaufania miesiąc do miesiąca o 5,3 punktu proc. Sikorskiemu nie ufa 40,9 proc. ankietowanych (34,5 proc. nie ufa mu zdecydowanie).

Jedynie Nawrocki i Sikorski notują w zestawieniu większy poziom zaufania, niż nieufności.

Na podium jest jeszcze Donald Tusk, z wyraźnie gorszym jednak od liderów rankingu wynikiem. Tuskowi ufa 36,6 proc. badanych (16 proc. ufa mu zdecydowanie), co oznacza spadek poziomu zaufania o 2,6 punktu proc. Tuskowi nie ufa 51,4 proc. respondentów (42,3 proc. nie ufa mu zdecydowanie).

65,8 proc. Tylu respondentów nie ufa Grzegorzowi Braunowi

Na czwartym miejscu znajduje się były premier Mateusz Morawiecki, któremu ufa 35,7 proc. badanych (12,2 proc. ufa mu zdecydowanie i żaden przedstawiciel opozycji nie cieszy się większym zaufaniem). Morawiecki w ciągu miesiąca stracił 1,1 punktu proc. zaufania. Morawieckiemu nie ufa 58 proc. badanych (39,9 proc. nie ufa mu zdecydowanie).

Morawiecki nieznacznie wyprzedza marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego – liderowi Nowej Lewicy ufa 35,2 proc. respondentów (zdecydowanie ufa mu 15,8 proc. badanych), a nie ufa – 54,1 proc. (38 proc. nie ufa mu zdecydowanie).

Morawieckiego i Czarzastego goni wicemarszałek Sejmu, lider Ruchu Narodowego i jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak. Bosakowi ufa 35 proc. respondentów (9,9 proc. ufa mu zdecydowanie), o 4,9 punktu proc. więcej, niż przed miesiącem. Bosakowi nie ufa 50,8 proc. badanych.

Dalej w zestawieniu znajduje się wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz z zaufaniem 34,2 proc. Polaków (8,6 proc. ufa mu zdecydowanie). Jarosławowi Kaczyńskiemu, ósmemu w zestawieniu, ufa 29,7 proc. respondentów.

Na niższych miejscach znajdują się m.in. kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek (ufa mu 26,9 proc. badanych, wzrost o 1,7 punktu proc.) oraz lider Nowej Nadziei, jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen, cieszący się zaufaniem 25,5 proc. respondentów (spadek o 2,1 punktu proc.).

Ranking nieufności: Grzegorz Braun przed Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz

Liderem rankingu nieufności jest lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun, któremu nie ufa 65,8 proc. badanych, przy czym 53,3 proc. nie ufa mu zdecydowanie. Drugie miejsce w tym zestawieniu zajmuje liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – minister funduszy i polityki regionalnej nie ufa 60,8 proc. respondentów (41,2 proc. nie ufa jej zdecydowanie). Na podium jest jeszcze Kaczyński, któremu nie ufa 59,6 proc. respondentów, a tuż za nim znalazł się Czarnek (nie ufa mu 59,3 proc. badanych).

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) został zrealizowany w dniach 22-23 maja metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.