– Cieszę się jako historyk, że archiwa są otwierane, bo zawsze jest to dla badaczy duża wartość. Jednocześnie myślę, że jest to próba wykonania gestu wobec nas – mówi prof. Antoni Dudek w rozmowie z „Faktem”.

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Politolog i historyk zastrzega, że dopiero analiza materiałów pokaże, czy zawierają one nieznane wcześniej informacje. Deklaruje, że do zapowiedzi Wołodymyra Zełenskiego podchodzi z ostrożnością, ponieważ – jak zauważa – ukraińskie dokumenty dotyczące działalności sowieckich służb z tego okresu były już wcześniej wykorzystywane przez historyków.

Wołodymyr Zełenski otwiera archiwa ws. Wołynia. Prof. Antoni Dudek: Teorie spiskowe już się pojawiały

– Jestem trochę zaskoczony, ponieważ sądziłem, że te dokumenty od dawna są odtajnione. Być może chodzi o jakieś nowe materiały. Sam nie zajmowałem się tym bezpośrednio, ale wiem, że historycy pracowali już na dokumentach NKWD z tego okresu znajdujących się w Ukrainie – wyjaśnia profesor.

Dudek nie wyklucza więc, że polityczne znaczenie deklaracji okaże się większe niż jej wartość dla badań. Zwraca też uwagę na możliwe kontrowersje wokół treści dokumentów. – Zobaczymy, co znajduje się w tych dokumentach. Być może pojawi się próba przekonywania nas, że za ludobójstwem na Wołyniu nie stała w rzeczywistości UPA, lecz sowieckie służby, ponieważ takie teorie spiskowe już się pojawiały – zaznacza. W wymiarze politycznym historyk nie ma jednak wątpliwości. – Odbieram to jako próbę wykonania gestu pod adresem Polski po kryzysie, który trwa od wielu tygodni – dodaje.

Wołodymyr Zełenski ogłosił swoje decyzje w piątek, po spotkaniu poświęconym polityce Ukrainy wobec Polski. Zapowiedział otwarcie wszystkich archiwów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Służby Wywiadu Zagranicznego dotyczących wydarzeń na Wołyniu, wydanie znacznej liczby zezwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne oraz rozwój dialogu między społeczeństwami obu państw.

Zełenski otwiera archiwa ws. Wołynia. Zgoda na ekshumacje polskich ofiar

Na deklarację prezydenta Ukrainy zareagował premier Donald Tusk, który napisał w serwisie X, że przyjmuje ją „z satysfakcją i nadzieją”. „Jesteśmy gotowi do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które nas łączą i tych, które nas dziś dzielą” – stwierdził szef polskiego rządu, zastrzegając, że relacje między Warszawą i Kijowem „muszą być oparte na wzajemnym szacunku i prawdzie”.

Czytaj więcej Dyplomacja Rzeź wołyńska. Zełenski zapowiedział otwarcie archiwów służb Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w piątek o ustaleniach dotyczących polityki Ukrainy wobec Polski. Wśród zapowiedzianych działań z...

Zełenski ogłosił swoją decyzję po tygodniach napięć w relacjach polsko-ukraińskich, w których jednym z głównych punktów spornych pozostaje polityka pamięci wobec OUN i UPA, odpowiedzialnych za zbrodnie na ludności polskiej na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Oburzenie w Polsce wywołało nadanie jednemu z pododdziałów ukraińskich sił zbrojnych honorowego imienia „Bohaterów UPA”. W następstwie tej decyzji prezydent Karol Nawrocki odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego, którym ukraiński przywódca został odznaczony w 2023 r. przez Andrzeja Dudę.