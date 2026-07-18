Fragment książki Aleksa Kershawa „Czterech zuchwałych. Od piasków Afryki do serca III Rzeszy”, która w przekładzie Anny Sak ukazała się w wydawnictwie Znak Horyzont

Grało radio. 24-letni porucznik Maurice Britt „Footsie” ku swemu zaskoczeniu usłyszał głos prezydenta Franklina Delano Roosevelta, który oznajmiał, że inwazja na Afrykę Północną już się rozpoczęła. „Zorientowaliśmy się, że trochę się pospieszył – wspominał później Britt. – Przecież byliśmy jeszcze 13 kilometrów od brzegu”. Potem blondwłosy Britt – prawie sto kilo wagi – zajął miejsce w barce, a ta nareszcie wyruszyła w stronę plaży.