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„Czterech zuchwałych. Od piasków Afryki do serca III Rzeszy”: Sama flaga nie wystarczy

Niemcy to nie są nadludzie. Jeśli amerykański żołnierz będzie śmiały, dobrze zorganizowany i rzutki, może pokonać niemieckiego wroga – tak amerykańscy oficerowie motywowali swoich żołnierzy do walk w Afryce Północnej.

Publikacja: 18.07.2026 09:00

Poczatek operacji „Torch”, 8 listopada 1942 r. Wzięło w niej udział ok. 100 tys. żołnierzy

Poczatek operacji „Torch”, 8 listopada 1942 r. Wzięło w niej udział ok. 100 tys. żołnierzy

Foto: US History Navy

Alex Kershaw

Fragment książki Aleksa Kershawa „Czterech zuchwałych. Od piasków Afryki do serca III Rzeszy”, która w przekładzie Anny Sak ukazała się w wydawnictwie Znak Horyzont

Grało radio. 24-letni porucznik Maurice Britt „Footsie” ku swemu zaskoczeniu usłyszał głos prezydenta Franklina Delano Roosevelta, który oznajmiał, że inwazja na Afrykę Północną już się rozpoczęła. „Zorientowaliśmy się, że trochę się pospieszył – wspominał później Britt. – Przecież byliśmy jeszcze 13 kilometrów od brzegu”. Potem blondwłosy Britt – prawie sto kilo wagi – zajął miejsce w barce, a ta nareszcie wyruszyła w stronę plaży.

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