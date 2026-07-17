Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała o przeprowadzeniu specjalnej operacji na wojskowym lotnisku Engels w obwodzie saratowskim w Rosji. Jak przekazano w komunikacie, celem działań był strategiczny bombowiec Tu-95, który – według wstępnych informacji podanych przez SBU – został zniszczony w wyniku ataku przeprowadzonego z użyciem bezzałogowych statków powietrznych dalekiego zasięgu.

Reklama Reklama

Ukraińska służba podała, że drony pokonały około 800 kilometrów, aby dotrzeć do wyznaczonego celu.

Czytaj więcej Świat „Rzecz w tym”: Ukraina uderzyła w najczulszy punkt Rosji Czy ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie mogą przesądzić o dalszym przebiegu wojny? W najnowszym odcinku podcastu „Rzecz w tym” Rusłan Szoszyn w...

„Krytyczne uszkodzenia”. Ukraina ujawnia kulisy uderzenia w rosyjski bombowiec

Według wstępnych danych przekazanych przez SBU samolot odniósł krytyczne uszkodzenia. Jak poinformowano, bombowiec miał całkowicie utracić tylną część kadłuba. „Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadziła udaną operację specjalną, w wyniku której zniszczono strategiczny bombowiec Tu-95 na lotnisku wojskowym Engels w obwodzie saratowskim Federacji Rosyjskiej. Drony typu Trucker UA pokonały ok. 800 km, aby dotrzeć do celu” – czytamy w komunikacie.

W oświadczeniu SBU podkreślono również, że samolot ten miał być regularnie wykorzystywany do przeprowadzania zmasowanych ataków rakietowych na Ukrainę.

Mniej bombowców to mniej rakiet nad Ukrainą. SBU o strategii paraliżu Rosji

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała, że operacja została przeprowadzona w ramach realizacji zadań wyznaczonych przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, których celem jest ograniczanie potencjału wojskowego i gospodarczego Rosji.

W komunikacie SBU podkreślono też, że konsekwentnie prowadzone są działania wymierzone w kluczowe elementy rosyjskiej infrastruktury wojskowej.

Jak zaznaczono w oświadczeniu, każdy wyeliminowany strategiczny bombowiec oznacza – według oceny SBU – dziesiątki niewystrzelonych rakiet skierowanych przeciwko ukraińskim miastom, uratowane życie mieszkańców Ukrainy oraz straty finansowe dla Rosji liczone w dziesiątkach milionów dolarów.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy oceniła również, że rosyjskie lotnictwo strategiczne nie może już czuć się bezpieczne nawet na najbardziej oddalonych wojskowych lotniskach.

Jeden z filarów potęgi Kremla. Czym jest bombowiec Tu-95, w który uderzyli Ukraińcy?

Media zauważają, że bombowiec Tupolew Tu-95 został wprowadzony do służby w 1956 r. i pozostaje jednym z najważniejszych samolotów rosyjskiego lotnictwa strategicznego. Maszyna o rozpiętości skrzydeł wynoszącej około 50 metrów może przenosić do 15 ton uzbrojenia i jest wykorzystywana jako platforma do odpalania różnego rodzaju pocisków przeciwko celom lądowym i morskim.

Co ten atak oznacza dla dalszego przebiegu wojny? Rosja nie produkuje już nowych egzemplarzy tych bombowców, dlatego dysponuje ograniczoną liczbą takich maszyn i koncentruje się na ich modernizacji. Obejmuje ona m.in. montaż nowego radaru, systemu kierowania lotem, systemu walki elektronicznej Meteor-NM2, zmodernizowanego systemu kontroli uzbrojenia oraz ulepszonych silników. Zgodnie z rosyjskimi planami Tu-95 mają pozostać w służbie do około 2040 r.

Lotnisko wojskowe Engels znajduje się w obwodzie saratowskim, w pobliżu miasta Engels, nad Wołgą. Leży około 800 km od granicy z Ukrainą. To główna baza operacyjna rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu w europejskiej części Rosji. Stacjonować tam mają jedne z najważniejszych bombowców strategicznych: Tu-95MS oraz naddźwiękowe Tu-160.