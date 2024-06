Strona rosyjska nie odniosła się na razie do tych doniesień. Na zdjęciach, opublikowanych przez GUR, można zobaczyć, że maszyna znajdowała się prawdopodobnie pod siatką przeciwdronową, zainstalowaną na lotnisku. Ślad na kadłubie na drugim zdjęciu wskazywać może jednak, że samolot został trafiony przy użyciu drona. Niektóre kanały na Telegramie twierdzą, że lotnisko w Achtubińsku zaatakowały trzy bezzałogowce i Su-57 faktycznie został uszkodzony, ale nie jest na razie jasne, czy da się go naprawić.



Su-57 to pierwszy samolot w rosyjskim lotnictwie zaprojektowany w technologii stealth. Myśliwiec, którego oblotu dokonano w 2010 roku, ma być następcą MiG-ów-29 i Su-27. Do służby w Rosyjskich Siłach Powietrzno-Kosmicznych wszedł w 2020 roku. W sumie do końca 2023 roku rosyjskie lotnictwo otrzymało 12 takich maszyn. W 2024 r. liczba ta miała wzrosnąć do 20, wyprodukowano też 10 samolotów prototypowych. 24 grudnia 2019 roku miała miejsce pierwsza katastrofa tego samolotu – pierwszego seryjnego egzemplarza, jeszcze przed przekazaniem wojsku. Doszło do tego podczas lotu testowego.