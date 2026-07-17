Zmiany w kolejkach do lekarzy od 1 sierpnia
Centralna e-rejestracja jest stopniowo rozszerzana, a docelowo objąć ma wszystkie konsultacje specjalistyczne finansowane przez NFZ.
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Najwyższe wynagrodzenia lekarzy zdecydowanie częściej występują na kontraktach niż na etatach – wynika z danych, które w maju jako pierwsza opublik...
Już od 1 sierpnia 2026 r. za pośrednictwem centralnej e-rejestracji pacjenci będą mogli zapisać się na pierwszą wizytę u następujących specjalistów:
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Obecnie za pośrednictwem centralnej e-rejestracji można umówić się na:
Ważne zmiany w systemie nastąpiły 1 lipca. Od tego dnia placówki oferujące wspomniane wyżej świadczenia mają obowiązek ich umawiania za pośrednictwem centralnej e-rejestracji. W przeciwnym wypadku Narodowy Fundusz Zdrowia nie sfinansuje zrealizowanych świadczeń.
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Centralna e-rejestracja działa od 1 stycznia 2026 r. Umożliwia zapisywanie się online na badania i wizyty u specjalistów.
System ma na celu poprawę dostępności świadczeń i ułatwienie rejestracji. Dzięki niemu pacjenci mają dostęp do ogólnopolskiej bazy wolnych terminów oraz mogą łatwo zmieniać terminy wizyt lub je odwoływać. System wysyła im również przypomnienia SMS lub e-mail o wizytach.
W centralnej e-rejestracji działa również usługa „poczekalni”. Zapisuje ona pacjenta automatycznie na wizytę, jeśli tylko pojawi się wolny termin, który spełnia jego oczekiwania.
Pacjenci mogą korzystać z systemu na dwa sposoby:
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Centralna e-rejestracja ma być jednym z elementów pakietu zmian w ochronie zdrowia przedstawionym 8 lipca przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę.
„Jednym z najważniejszych elementów pakietu jest przyspieszenie wdrażania nowych narzędzi cyfrowych, które zwiększą bezpieczeństwo pacjentów, ograniczą ryzyko nadużyć i zapewnią transparentny dostęp do świadczeń. Centralna e-rejestracja obejmie wszystkie 39 specjalizacji do końca 2027 roku, i to w dwukrotnie krótszym czasie niż planowano” – czytamy w specjalnym komunikacie Ministerstwa Zdrowia.
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