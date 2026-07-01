Przez centralną e-rejestrację na mammografię, test HPV HR lub do kardiologa można się zapisać przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) i aplikację mobilną mojeIKP. Pacjent może też skorzystać z pośrednictwa placówki medycznej, która zapisze go bezpośrednio w systemie centralnej e-rejestracji.

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Centralna e-rejestracja. Ważne zmiany od 1 lipca

Centralna e-rejestracja to system, w którym gromadzone są wszystkie wolne terminy w całym kraju, co ma umożliwić łatwe zmiany i odwoływanie wizyt. System wysyła też przypomnienia SMS lub e-mail. E-rejestracja funkcjonuje od 1 stycznia 2026 r. Wówczas objęła pierwsze trzy świadczenia: wizyty u kardiologa oraz badania profilaktyczne – mammografię i test HPV HR.

Natomiast od lipca placówki medyczne oferujące te świadczenia zostały zobowiązane do integrowania się z systemem, a umawianie wizyt przez centralną e-rejestrację warunkuje ich refundację przez NFZ.

Kolejne zmiany w centralnej e-rejestracji

Od 1 sierpnia mają być wprowadzone kolejne funkcjonalności systemu. Przez centralną e-rejestrację będzie można zapisać się na wizytę do angiologa lub chirurga naczyniowego, lekarza chorób zakaźnych, endokrynologa, lekarza chorób wątroby, lekarza chorób układu odpornościowego, nefrologa, neonatologa i lekarza chorób płuc.

Z kolei wdrożenie usługi asystenta głosowego w e-rejestracji resort przesunął o trzy miesiące. Oznacza to, że do osób, które do kontaktu podały tylko numer telefonu stacjonarnego, z informacją o terminie wizyty zadzwoni robot nie od 1 lipca, jak planowano, lecz od 1 października. Zmiana wynika z tego, że potrzebny jest czas na uczenie narzędzia.

Resort zdrowia poinformował, że docelowo centralna e-rejestracja ma objąć wszystkie świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej do końca 2029 r.