Najnowsze informacje o rosnącej liczbie zakażeń wirusem Zachodniego Nilu w Grecji podał tamtejszy portal Ekathimerini. Zakażenia odnotowano także w innych krajach Europy.

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Wirus Zachodniego Nilu rozprzestrzenia się w Europie. Gwałtowny skok liczby zakażeń w Grecji

Od początku tegorocznego sezonu w Grecji zachorowało już 110 osób, podczas gdy w całym ubiegłorocznym sezonie odnotowano 26 zachorowań.

Zmarło dziewięć osób, z których wszystkie przekroczyły 65 lat. U 81 pacjentów wystąpiły ciężkie objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego – przekazał portal.

Jak informowało w raporcie Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), do końca lipca odnotowano zakażenia w siedmiu krajach: Włoszech, Grecji, Hiszpanii, Macedonii, Rumunii, Francji i Niemczech. ECDC podkreśliło, że należy w nadchodzących tygodniach spodziewać się kolejnych przypadków zachorowań. W poprzednich latach szczyt transmisji przypadał zazwyczaj na sierpień i wrzesień.

Gorączka Zachodniego Nilu. Objawy, przebieg i profilaktyka choroby

Gorączka Zachodniego Nilu jest chorobą wirusową. Przenoszą ją komary, a największym rezerwuarem są ptaki. Człowiek nie zaraża się bezpośrednio od innego człowieka.

Szacuje się, że około 80 proc. zakażeń WNF przebiega bezobjawowo. Osoby, u których występują objawy, skarżą się na gorączkę, zmęczenie, bóle głowy i osłabienie mięśniowe. W ciężkiej postaci zakażenia dochodzi do zapalenia mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych.

Obszarami stałego występowania WNF są Afryka, Ameryka Północna, Australia oraz Europa Południowa, ale w ostatnich latach wirus rozszerza swój zasięg na inne kraje ze strefy klimatu umiarkowanego. Od kilku lat w Europie odnotowuje się zachorowania u ludzi oraz u koni.

Na WNF nie ma leku, lecz można uchronić się przed zakażeniem, stosując środki przeciw komarom: repelenty, siatki w oknach, moskitiery. Powikłania występują najczęściej u osób starszych oraz chorych na schorzenia przewlekłe.