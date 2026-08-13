Ewakuacja była konieczna, gdyż pożar, który dotychczas trawił tereny rolne i lasy, wymknął się spod kontroli i zaczął zagrażać budynkom w Siviri. Lokalne władze podały, że w czwartek po południu ewakuowano stamtąd co najmniej 302 osoby, a użyto do tego łodzi straży przybrzeżnej, dziewięciu prywatnych łodzi oraz dużej łodzi motorowej.

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Część osób jednak nadal czekała na plaży na pomoc. Wcześniej też ewakuowano hotel z pobliskiej miejscowości Fourka.

Pożary w Grecji. Strażacy dysponują 9 samolotami i 7 śmigłowcami

W próbach opanowania pożaru wokół Siviri uczestniczy 155 strażaków, którzy do dyspozycji mają 59 wozów strażackich, a także dziewięć samolotów gaśniczych i siedem śmigłowców. Podczas walki z pożarem dwóch strażaków odniosło obrażenia.

Gaszenie pożaru utrudniają silne wiatry, które przenoszą ogień, a także wysokie temperatury, przez które roślinność jest bardzo sucha. Lokalne władze wprowadziły restrykcje w poruszaniu się po zalesionych terenach wokół kilku miejscowości na Półwyspie Chalcydyckim.

Grecka publiczna telewizja ERT podała, że przyczyną pożaru mogła być iskra powstała w wyniku przewrócenia przez silny wiatr jednego ze słupów wysokiego napięcia, ale władze na razie nie potwierdziły tej wersji.

Pożar zaczął zagrażać budynkom w Siviri Foto: REUTERS/George Koutitas

Pożary w Grecji zaczęły się tego lata później niż we Francji i Hiszpanii, a do tej pory koncentrowały się przede wszystkim w środkowej części kraju, zwłaszcza w regionach Attyka i Beocja.