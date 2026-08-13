W czwartek 13 sierpnia Kreml powołał sztab kryzysowy z udziałem szefów regionów, eksporterów i przedstawicieli infrastruktury transportowej, który będzie koordynować eksport – ogłosiły władze po spotkaniu poświęconym eksportowi zboża i opracowaniu alternatywnych tras logistycznych dla eksportu także innych rosyjskich produktów rolnych.

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Daleki Wschód nie udźwignie całego handlu

„Trwają prace nad przekierowaniem przepływów ładunków do alternatywnych miejsc docelowych. Obejmują one porty nad Morzem Bałtyckim i Kaspijskim, na Dalekim Wschodzie oraz szlaki lądowe” – czytamy w oświadczeniu, cytowanym przez „The Moscow Times”.

Wiadomość z Kremla zbiegła się z informacjami mediów o rosnących kłopotach importerów także na wymienionych dalekowschodnich trasach. Firmy mają coraz większe problemy z dostarczaniem i odbieraniem towarów przez Władywostok po zamknięciu szlaku czarnomorskiego.

„Władywostok stoi w obliczu poważnych problemów” – tak przedsiębiorcy oceniają sytuację transportową na Dalekim Wschodzie. Off the record klną na czym świat stoi. Obecnie jest to „jedyny szlak morski umożliwiający dostarczanie towarów z Azji bez ryzyka militarnego; pozostałe przebiegają przez strefy konfliktów – na Bliskim Wschodzie lub, co poważniejsze, na Ukrainie” – wyjaśnia jeden ze specjalistów ds. logistyki.

Ataki ukraińskich sił zbrojnych na rosyjskie statki transportowe są odpowiedzią na ataki Rosji i nasiliły się latem. W nocy 1 sierpnia drony morskie zatopiły duży kontenerowiec Fesco „Janina”, płynący z Indii, w pobliżu Noworosyjska. W rezultacie jeden z największych rosyjskich przewoźników kontenerowych porzucił swoje szlaki czarnomorskie. Atakowane są również porty bałtyckie.

Import do Rosji coraz bardziej się korkuje

Ładunki z tych tras napływały do portów Dalekiego Wschodu, a już w lipcu wypłynięcia statków zaczęły się opóźniać, a przesyłki były przekładane na późniejsze rejsy, z opóźnieniami sięgającymi od 4 do 10 dni, jak twierdzi Dmitrij Grigorjew, kierownik ds. transportu projektowego w Inter-Freight.

„W sierpniu brakuje miejsca na statkach z Chin – na wypłynięcie trzeba czekać nawet dwa tygodnie, a we Władywostoku przeładunek kontenerów do portu kolejowego trwa kolejne dwa tygodnie” – mówi pracownik firmy spedycyjnej. W rezultacie czas dostawy kontenera z ładunkiem z Chin do Moskwy lub Petersburga wydłużył się z 45 dni w czerwcu do 60 dni, potwierdzają to dwaj inni rosyjscy specjaliści ds. logistyki. A Rosja ma największe terytorium na świecie.

Sytuacja jest nieco lepsza w porcie Wostocznyj w Nachodce – kontenery odpływają stamtąd obecnie średnio co tydzień, ale wciąż wolniej niż w czerwcu. Spadek handlu na Morzu Bałtyckim i praktycznie zastój na Morzu Czarnym zbiegły się z sezonowym wzrostem aktywności gospodarczej.

W ciągu ostatnich pięciu miesięcy w portach rosyjskiego Dalekiego Wschodu przeładunki wzrosły o 6 proc., podczas gdy w portach Bałtyku spadły o 14 proc., twierdzi Roman Diablow, dyrektor handlowy Fesco Integrated Transport. Sytuację pogarsza brak równowagi między eksportem a importem: przez Daleki Wschód importuje się ponad trzy razy więcej ładunków niż eksportuje, co prowadzi do niedoboru pustych kontenerów w regionie.

Eksport zboża pogorszy sytuację rosyjskich importerów

Według Delo Group, import kontenerów przez porty Dalekiego Wschodu wzrósł o 38 proc. rok do roku w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy, osiągając 621 000 TEU. Jest to dwukrotność wielkości importowanych koleją i drogą lądową przez przejścia graniczne z krajami azjatyckimi. Taka sytuacja miała już miejsce dwa lata temu: w 2024 r. w portach Dalekiego Wschodu panowały ogromne korki.

Teraz sytuację pogarsza brak alternatywnych tras. Oprócz Fesco, kilka tureckich firm żeglugowych zawiesiło przewozy na Morzu Czarnym. Te, które nie zawiesiły usług w regionie, nałożyły wysokie dopłaty za ryzyko wojenne, wynoszące około 1000 dol. za kontener. Zwiększa to koszt transportu z Turcji 3-4 razy, a z Chin o 8-20 proc.

„Oczywiście, część ładunków nadal jest transportowana tą trasą, ale importerzy dóbr konsumpcyjnych praktycznie zrezygnowali z korzystania z trasy noworosyjskiej” – mówi menedżer firmy spedycyjnej. Właściciele ładunków – zarówno eksporterzy, jak i importerzy – szukają innych tras, a Daleki Wschód wydaje się najpewniejszą opcją. Jednak jeżeli władze przekierują tam cały zbożowy eksport, to rosyjskie porty dalekowschodnie całkowicie się zablokują, podobnie jak trasy kolejowe i drogowe, którymi trzeba tam towary przewieźć.