Instagram będzie miał nowy logotyp. O zmianie poinformował na swoim koncie w serwisie jego szef, Adam Mosseri.

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„Logotyp na górze aplikacji nie zmienił się od 10 lat, więc nadszedł czas na odświeżenie” – ogłosił. Według Mosseriego, przedstawiony przez niego projekt jest bardziej przejrzysty i nowocześniejszy od dotychczasowego, a przy tym odwołuje się do pierwotnego logotypu oraz do „prostoty i kunsztu, które zawsze wyróżniały Instagram”.

Instagram będzie miał nowe logo słowne. Szef aplikacji pokazał projekt

Dotychczasowe logo słowne Instagrama stylizowane było na pismo odręczne. Nowe zawiera podobne elementy, ale teraz zastosowano nie tylko pismo pochylone, ale także proste.

Instagram to serwis należący do koncernu Meta, podobnie jak Facebook. Adam Mosseri rozpoczął pracę w Facebooku w 2008 r., odpowiadał początkowo za projektowanie produktów, a po czterech latach został dyrektorem ds. projektowania aplikacji mobilnych. W latach 2012-2016 menedżer nadzorował sekcję „Aktualności” Facebooka, zaś w 2016 r. awansował na stanowisko wicedyrektora ds. produktów.

W 2018 r. Mosseri trafił do Instagrama, gdzie najpierw objął stanowisko wicedyrektora ds. produktów, a następnie stanął na czele serwisu po rezygnacji jego założycieli, Kevina Systroma i Mike'a Kriegera. W Instagramie Adam Mosseri odpowiada za wszystkie piony biznesowe aplikacji, w tym inżynierię, produkt i działalność operacyjną.

Przed rozpoczęciem pracy w Meta pełnił funkcję głównego projektanta w firmie TokBox, zaś karierę zawodową rozpoczął w 2003 r. – założył wówczas firmę konsultingową z siedzibą w Nowym Jorku i San Francisco, która koncentrowała się na projektowaniu grafiki, interakcji i wystaw. Ma dyplom licencjata Gallatin School of Interdisciplinary Study na Uniwersytecie Nowojorskim, gdzie studiował projektowanie informacji i media.

Instagram ma 3 miliardy aktywnych użytkowników miesięcznie

Instagram to serwis społecznościowy, połączony z aplikacją o tej samej nazwie, który pozwala użytkownikom na publikowanie zdjęć i nagrań oraz zmienianie ich za pomocą filtrów cyfrowych. Przez znaczną część istnienia serwisu publikowane w nim fotografie miały kadry w kształcie kwadratu, co nawiązywało do aparatów Polaroid czy Kodak Instamatic. Początkowo Instagram funkcjonował jako Burbn, obecną nazwę przyjął w 2010 r. W 2012 r. serwis został kupiony przez Facebooka (obecnie Meta).

We wrześniu 2025 r. dyrektor generalny Mety Mark Zuckerberg poinformował, że Instagram ma 3 miliardy aktywnych użytkowników miesięcznie. Najwięcej użytkowników (685 mln) obserwuje oficjalne konto serwisu, najbardziej popularne profile mają w Instagramie Cristiano Ronaldo (679 mln obserwujących), Lionel Messi (516 mln), Selena Gomez (404 mln) i Dwayne Johnson (382 mln). Spośród Polaków najwięcej obserwujących w serwisie zgromadzili Robert Lewandowski (38,9 mln), Wojciech Szczęsny (7,2 mln) i Anna Lewandowska (5,7 mln).

Najwięcej użytkowników Instagram ma w Indiach (480 mln), Stanach Zjednoczonych (182 mln) i Brazylii (147 mln).