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Gdzie jest Marcin Romanowski? Naddniestrze – czarna dziura na mapie Europy

Naddniestrze, separatystyczny region Mołdawii, od dekad jest koniem trojańskim Moskwy w Europie. Nic nie dzieje się tam bez wiedzy Kremla.

Publikacja: 13.08.2026 19:13

Pomnik Aleksandra Suworowa w Tyraspolu, jeden z symboli miasta i całej separatystycznej republiki Na

Pomnik Aleksandra Suworowa w Tyraspolu, jeden z symboli miasta i całej separatystycznej republiki Naddniestrza

Foto: Robert Biskupski

Rusłan Szoszyn

Prorosyjska separatystyczna republika Naddniestrza pojawiła się ostatnio w polskich mediach za sprawą byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, który z Tyraspola miał wystąpić do Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie listu żelaznego.

Niezależnie od miejsca pobytu ściganego listem gończym polityka PiS Naddniestrze jest jedną z nielicznych „czarnych dziur” na mapie Europy, nie licząc regionów oderwanych przez Rosję od Ukrainy. Nie lądują tam samoloty, a jedyna droga łącząca region ze światem zewnętrznym prowadzi obecnie przez Mołdawię. Jadąc zaledwie 70 km na wschód od Kiszyniowa i pokonując mołdawskie i naddniestrzańskie punkty kontrolne, możemy znaleźć się w poprzedniej epoce. Czas zatrzymał się tam na początku lat 90., niedługo po upadku sowieckiego imperium i zakończeniu wojny domowej.

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