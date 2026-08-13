Trump polecił administracji, by „wykorzystała możliwości i innowacyjność sektora prywatnego do prowadzenia takich operacji cybernetycznych pod kierownictwem, kontrolą i z upoważnienia rządu USA” – napisał Reuters.

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Trump daje USA nowe narzędzia do walki z cyberprzestępcami

Biały Dom zaznaczył, że międzynarodowe organizacje przestępcze odpowiadają m.in. za ataki ransomware, kampanie phishingowe i oszustwa finansowe wymierzone przeciwko Amerykanom. W 2025 roku amerykańscy konsumenci zgłosili straty w wysokości ponad 20,8 mld dolarów w wyniku przestępstw dokonywanych z wykorzystaniem cybertechnologii.

Memorandum ustanawia ramy współpracy, które zachęcają firmy z sektora prywatnego do zawierania porozumień zarówno z innymi podmiotami prywatnymi, jak i z agencjami federalnymi, stanowymi czy lokalnymi. Celem ma być gromadzenie informacji o zagrożeniach związanych z transnarodowymi organizacjami przestępczymi oraz proponowanie operacji cybernetycznych mających na celu przeciwdziałanie tym zagrożeniom.

Prywatne firmy będą mogły prowadzić operacje cybernetyczne

Dokument poleca Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego utworzenie programu „prowadzenia operacji cybernetycznych zakłócających działalność zagranicznych organizacji przestępczych”.

Zgodnie z memorandum firmy uczestniczące w programie, po przejściu odpowiedniej weryfikacji, będą mogły – pod nadzorem rządu federalnego – prowadzić „operacje cybernetycznej obserwacji” oraz „operacje cybernetycznego oddziaływania” przeciwko określonym celom.

USA mogą zakłócać, blokować, a nawet niszczyć systemy przestępców

„Cybernetyczne oddziaływanie” może obejmować manipulowanie systemami informatycznymi, zakłócanie ich działania, uniemożliwianie dostępu, ograniczanie ich funkcjonalności lub ich niszczenie. Dotyczy to również sieci, fizycznej lub wirtualnej infrastruktury kontrolowanej przez systemy informatyczne oraz znajdujących się w nich informacji - podał Reuters.

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Cyberofensywa USA budziła wcześniej kontrowersje

Pomysł angażowania prywatnych firm w operacje cybernetyczne wymierzone w przestępców i inne określone cele nie jest nowy. W przeszłości budził kontrowersje ze względu na obawy dotyczące eskalacji konfliktów, niezamierzonych konsekwencji oraz problemów z koordynacją działań między poszczególnymi instytucjami - podkreśliła agencja.