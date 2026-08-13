Kiedyś Dworzec Główny we Wrocławiu słynął z kina, teraz zaprasza na autorskie spektakle teatralne w reżyserii Tomasza Mana.

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Dworzec we Wrocławiu nową sceną

– Po jednej z moich premier w Teatrze Polskim we Wrocławiu podeszła do mnie dyrektorka PKP i zapytała, czy nie zrobiłbym czegoś na dworcu. Zaprowadziła mnie do sali sesyjnej i to miejsce mnie olśniło – mówił Tomasz Man. – To niby nie teatr, bo na dworcu, ale budujemy scenę, jest widownia, a do tego ta sala ma świetną akustykę. Jest to bardzo szczególne miejsce. Jeżeli państwo wiedzą, jak się wchodzi przez główne wejście do Dworca Głównego we Wrocławiu, to właśnie nad wejściem jest ta przepiękna Sala Sesyjna. Ta sala to taki „cukiereczek”, przepiękna, romantyczna – zapraszał Tomasz Man.

Przed wojną sala służyła dyrektorom niemieckich kolei. Dziś, dzięki inicjatywie PKP – artystom i widzom.

Spektakle rozgrywają się na pograniczu teatru, performance’u i realizowanego na żywo słuchowiska. Liczy się obecność aktorów, ich gra, tekst, muzyka, wspomniana akustyka i wyjątkowa publiczność.

Aktorom towarzyszą Tomasz Man oraz Paweł Romańczuk, założyciel zespołu Małe Instrumenty.

– Paweł jest nie tylko kompozytorem. Jest też twórcą całej audiosfery – wyjaśnia Tomasz Man.

Po jednej z moich premier w Teatrze Polskim we Wrocławiu podeszła do mnie dyrektor PKP i zapytała, czy nie zrobiłbym czegoś na dworcu. Tomasz Man

Ostaszewska, Braciak, Chyra i Woronowicz grają Mana

Tegoroczny cykl przyniesie trzy sztuki napisane i wyreżyserowane przez Tomasza Mana. W przedstawieniach wystąpią Maja Ostaszewska, Olga Sarzyńska, Justyna Szafran, Jacek Braciak, Andrzej Chyra i Adam Woronowicz.

Spektakle grane są dwa razy dziennie o godz. 16.00 i 18.00.

13–14 sierpnia pokazany będzie „Maszynista”, psychologiczny dramat o odpowiedzialności i granicach ludzkiej psychiki. Zagrają Jacek Braciak i Justyna Szafran.

20 sierpnia „Historia pewnej miłości”, poruszająca opowieść o uczuciach i sile ludzkich więzi. Występują Julia Wieniawa i Olga Sarzyńska.

Zaś 21 sierpnia – „Wyspa”, spektakl dotykający skomplikowanej natury miłości, związku kobiety i mężczyzny. Grają Maja Ostaszewska i Andrzej Chyra.

Pół godziny przed każdym spektaklem zapraszamy na bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem wystawy BWA Wrocław Główny „Dark Paradise. Opowieści wewnętrzne”.

Dodatkową dramaturgię tworzą wydarzenia na dworcu, dźwięk dobiegający z peronów, gwizd lokomotyw, komunikaty. Ważne będą zwłaszcza w czasie „Maszynisty”.