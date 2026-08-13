W środę została ujawniona informacja o cyberataku na firmę MyDr, w wyniku którego wyciekły dane dotyczące m.in. leków i recept 19 mln Polaków.

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Cyberatak na MyDr. „Ktoś musiał coś niewłaściwie kliknąć”

– Została okradziona prywatna firma, która zajmuje się produkcją oprogramowania dla jednostek służby zdrowia. I do tego temu przedsiębiorcy ktoś ukradł dużą paczkę danych – powiedział w programie WP Tłit wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.

– Jeśli wierzyć specjalistycznym portalom, bo z uzyskanych przez nie danych wynika, jaka była mechanika ataku, gdzieś po drodze ktoś musiał coś niewłaściwego kliknąć – dodał Gramatyka.

Zastrzegł przy tym, że informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia ataku wynikają z publikacji specjalistycznych portali. – Z publikacji na specjalistycznych portalach wynika, że to może być jakiś Hindus – wskazał. Dodał, że „analiza języka pokazuje, że to może być ktoś z tego regionu”.

Wyciek danych 19 mln Polaków. Wiceminister radzi zastrzec PESEL

Gramatyka zaapelował do osób, których dane mogły znaleźć się w skradzionej bazie, o podjęcie działań zabezpieczających.

– Każdy i każda z nas powinien zastrzec swój PESEL i po tej czynności nikt nie będzie mógł skorzystać z tego PESEL-u – powiedział wiceminister.

Jego zdaniem nie ma powodów do paniki. Jednocześnie przyznał, że państwo nie ma obecnie pewności, czy skradzione informacje nie zostały już opublikowane.

– Nie wiemy, gdzie te dane są; są pewnie w posiadaniu przestępców – powiedział Gramatyka.

Ponad 2 TB skradzionych danych. Wyciek dotyczy 19 mln osób

W środę wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, po posiedzeniu Połączonego Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa zwołanym w związku z cyberatakiem na firmę MyDr, poinformował, że skradziona baza ma ponad 2 TB danych.

– Mamy do czynienia z niebywałym i bardzo dużym incydentem w zakresie bezpieczeństwa polskiej infosfery – ocenił Gawkowski.

Dane, które wyciekły, dotyczą blisko 19 mln osób, które – jak zaznaczył minister – w różnych kategoriach korzystały ze wsparcia medycznego.

Szef Ministerstwa Cyfryzacji zapewnił, że pozostaje w stałym kontakcie z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem, minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą oraz prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosławem Wróblewskim.