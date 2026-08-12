– Nie ma tematu zmiany ministra spraw wewnętrznych i administracji, ale widać, że trwa polowanie na Marcina Kierwińskiego – mówi „Rzeczpospolitej” osoba z najbliższego otoczenia Donalda Tuska.

Chodzi m.in. o sprawę rozdysponowania środków dla powodzian na Dolnym Śląsku, którą ujawniła WP. Jak poinformował portal, 4,5 mln zł z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, mimo że – według czterech niezależnych źródeł – nie ucierpiały one w wyniku powodzi. Pieniądze otrzymały podmioty powiązane z Anną Konieczyńską, wiceprezeską agencji i działaczką Koalicji Obywatelskiej. W tle pojawiło się pytanie o odpowiedzialność szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, który odpowiadał w rządzie za koordynację działań związanych z odbudową terenów dotkniętych niszczycielską powodzią z 2024 r. Na usuwanie skutków katastrofy i modernizację zniszczonych regionów przeznaczono blisko 11 mld zł.

„Rzeczpospolita” zapytała MSWiA o odpowiedzialność resortu. Otrzymaliśmy odpowiedź: „W procesie udzielania pożyczek dla przedsiębiorców poszkodowanych w powodzi z września 2024 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie podejmowały decyzji dotyczących przyznania wsparcia konkretnym przedsiębiorcom. Sprawa udzielania pożyczek jest szczegółowo wyjaśniana przez służby. Od kwietnia br. Centralne Biuro Antykorupcyjne weryfikuje procedury i dokumentację dotyczącą przyznawania tego wsparcia przez KARR S.A. W przypadku wykrycia nieprawidłowości CBA kieruje zawiadomienie do prokuratury. Czynności kontrolne prowadzi także bank BGK”.

Kolejna afera podkopuje pozycję Marcina Kierwińskiego w KO

– Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian, bo takie rzeczy są w sposób oczywisty nie do zaakceptowania. Ktoś, kto miał władzę w ręku, żeby wydać publiczne pieniądze polskich podatników na pomoc ludziom, którzy ucierpieli, i jeśli wydał je w sposób niewłaściwy, poniesie naprawdę bardzo surowe konsekwencje – tak premier Donald Tusk odniósł się do sprawy podczas wtorkowego posiedzenia rządu.

Czytaj więcej

KARR rozdysponowała po pwodzi miliony złotych. Śledztwo ujawnia liczne niejasności
Polityka
CBA bada fundusze powodziowe. Działaczka KO zawieszona w partii

Anna Konieczyńska, wiceprezeska agencji i polityczka Koalicji Obywatelskiej, której mąż otrzymał z KARR 200 tys. zł pożyczki powodziowej, została wcześniej zawieszona w prawach członka Koalicji Obywatelskiej. Z naszych informacji wynika, że może stracić również stanowisko w KARR. Umowę pożyczki, jak podaje WP, podpisywał prezes zarządu KARR Hubert Papaj, radny Jeleniej Góry, który w przeszłości działał w Platformie Obywatelskiej. Jego odwołania domagają się Bezpartyjni Samorządowcy, koalicjanci KO w sejmiku. Program pożyczek powodziowych KARR od kwietnia 2026 r. kontroluje Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Opozycja oczekuje konsekwencji w rządzie i KO

– Ludzie Platformy Obywatelskiej po prostu okradają powodzian. Jesteśmy właśnie w miejscu siedziby Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, której wiceszefową jest pani Anna Konieczyńska, prominentna działaczka PO. To ta działaczka, razem z innymi działaczami PO – bo prawdopodobnie znowu zamieszana tutaj jest w to marszałek Wielichowska, według doniesień medialnych – zorganizowała prawdopodobnie cały proceder wyłudzania pieniędzy przez krewnych i znajomych królika z KO – powiedział Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w Jeleniej Górze.

Były premier i szef stowarzyszenia Rozwój Plus stwierdził, że „to wszystko działo się pod samorządowym i de facto rządowym parasolem”. – Dzisiaj poniewczasie oni będą próbowali wyciągać jakieś wnioski, wyciągać konsekwencje. Nie dajmy sobie zamydlić oczu – mówił Morawiecki.

W podobnym duchu wypowiadali się Jarosław Kaczyński i Sławomir Mentzen z Konfederacji. Dariusz Matecki z PiS napisał na X: „Wychodzi, jak skutecznie ratowaliście powodzian. Tak jak zdrowie mieszkańców Warszawy. Tylko w jednym i drugim przypadku zawęziliście grupę do działaczy Koalicji Obywatelskiej. Kamila W. dalej uśmiechnięta w nowym mieszkanku za publiczne”.

Ataki opozycji na rządzących nie dziwią. Jak dowiaduje się jednak „Rzeczpospolita”, w KO są przekonani, że ataki na Kierwińskiego mają być inspirowane z wewnątrz partii.

Kto chce zaszkodzić Marcinowi Kierwińskiemu? Czy to też atak na Donalda Tuska?

W czerwcu Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA. Z inicjatywą wyszli posłowie PiS, zarzucając Marcinowi Kierwińskiemu nieudolność w kontekście ostatnich aktów dywersji i fałszywych alarmów. Wcześniej Kierwiński został ponownie wybrany na sekretarza generalnego partii podczas posiedzenia Rady Krajowej KO 11 kwietnia 2026 r., a w marcu 2026 r. wybrano go także na szefa struktur w Warszawie. Teoretycznie minister jest więc politycznie bardzo silny, jednak z ustaleń „Rzeczpospolitej” wynika, że kolejne osłabiające go informacje, które wypływają do mediów, to rzeczywiście efekt wewnętrznych rozgrywek w partii. – Komuś nie podoba się pozycja Marcina. Pytanie, czy to nie ma być też uderzenie w Tuska – zastanawia się polityk blisko współpracujący z szefem MSWiA.

Pytany o pozycję Kierwińskiego w partii Tomasz Siemoniak odpowiada, że jest ona stabilna. – Został wybrany niedawno na szefa warszawskich struktur oraz obroniony przez Sejm w głosowaniu nad wnioskiem o wotum nieufności. Za sprawę Szpitala Południowego tłumaczy się Rafał Trzaskowski, nie minister Kierwiński. Nie widzę zagrożenia, tym bardziej że nie planujemy rekonstrukcji rządu – mówi „Rzeczpospolitej” minister koordynator służb specjalnych.

Czytaj więcej

Donald Tusk jeszcze czeka z rozwiązaniem stołecznych struktur KO
Polityka
Plotki paraliżują stołeczną KO. Działacze boją się rozwiązania struktur

Jeden z liderów partii koalicyjnej potwierdza w rozmowie z „Rz” silną pozycję Kierwińskiego w rządzie, stwierdzając, że szef MSWiA jest wśród dziesięciu najważniejszych polityków koalicji i poważnie go się bierze pod uwagę w przyszłych planach koalicji 15 października. W KO jednak tajemnicą poliszynela jest, że we wrześniu mają pojawić się kolejne materiały uderzające w Kierwińskiego. Minister obecnie przebywa na urlopie.