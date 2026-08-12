Poszukiwany od marca lider bojówki pseudokibiców z Krakowa został namierzony przez małopolskich policjantów w Chorwacji i tam zatrzymany. Mężczyzna ma do odbycia karę sześciu lat więzienia za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami.

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Zatrzymanie pseudokibica w Chorwacji. Patryk P. był poszukiwany ENA

Zatrzymania dokonali chorwaccy funkcjonariusze w nocy z poniedziałku na wtorek. Działali na podstawie wydanego w poniedziałek przez krakowski sąd okręgowy Europejskiego Nakazu Aresztowania. 41-latek pozostaje w rękach policji w Chorwacji, o jego ekstradycji do Polski zdecyduje tamtejszy sąd. Według nieoficjalnych informacji PAP chodzi o Patryka P. z grupy Wisła Sharks.

Mężczyzna został namierzony za granicą przez policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Krakowie, czyli tzw. „łowców głów”. Biuro prasowe małopolskiej policji podało, że 41-latek był poszukiwany po tym, jak nie stawił się w zakładzie karnym po prawomocnym wyroku. Sąd Okręgowy w Krakowie skazał go na sześć lat więzienia za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz działalność narkotykową.

Przestępczość narkotykowa w środowisku krakowskich pseudokibiców

Według informacji policji, poszukiwany stał na czele bojówki pseudokibiców jednego z krakowskich klubów piłkarskich, a w ramach działalności zorganizowanej grupy zajmował się przestępczością narkotykową – m.in. sprowadzaniem, handlem oraz rozprowadzaniem środków odurzających w Polsce. Przestępcza działalność miała trwać od 2007 do 2017 r..

Poszukiwania trwały od połowy marca Policjanci ustalali, że 41-latek często zmieniał miejsca zamieszkania, a w uniknięciu kary miały mu pomagać osoby związane ze środowiskiem pseudokibiców z całej Polski. Z ustaleń „łowców głów” wynikało, że w ostatnich dniach wyjechał za granicę i zaczął przemieszczać się po różnych państwach Europy.

W sprawę zaangażowane zostało Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji. Po uzyskaniu informacji o miejscu jego pobytu, uruchomiono procedurę związaną z wydaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania.