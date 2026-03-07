Mało tego, terminarz sezonu 2024/25 w I lidze tak się dziwnym trafem ułożył, że gdy jakaś drużyna podejmowała Polonię Warszawa, to następnym gościem była zawsze Wisła Kraków. Dzięki temu klub, który nie chciał wpuścić ani kibiców z Krakowa, ani z Warszawy, mógł się zasłonić awarią czy remontem, który potrwa np. dwa tygodnie. Choć wszyscy w środowisku piłkarskim wiedzieli, że owe remonty są naciągane, to dzięki tak ułożonemu terminarzowi organizatorom meczów łatwiej było zachować pozory, niż gdyby awarie np. kołowrotków gości wydarzały się dwa razy w sezonie i zawsze wtedy, gdy drużyna gospodarzy miała się mierzyć z klubem z Krakowa i z Warszawy.

UOKiK nie zainterweniuje ws. meczu Wisła Kraków-Śląsk Wrocław? Problem nie dotyczy tylko zorganizowanych grup

W reakcji na pismo RPO, minister sportu i turystyki stwierdził, że nie jest uprawniony do oceny decyzji poszczególnych klubów o niewpuszczaniu kibiców gości. Także analiza treści uchwał przyjętych przez zarząd PZPN nie daje ministrowi wystarczających podstaw do ich podważenia.

– Postanowienia uchwały nr 11/85 dopuszczają możliwość zniesienia obowiązku przyjęcia zorganizowanej grupy kibiców drużyny gości, tj. zapewnienia kibicom drużyny gości 5 proc. miejsc na stadionie. Odnoszą się one zatem wprost jedynie do zorganizowanych grup, a nie pozbawiają indywidualnych osób prawa zakupu biletów i oglądania meczów swojego klubu – odpowiedział RPO Jakub Rudnicki.

Rzeczywiście, część sympatyków Wisły jeździła oglądać mecze swojej drużyny incognito, czyli bez barw klubowych, kupując bilety na sektory gospodarzy. Jednak część klubów robiła wszystko, by uniemożliwić oglądanie meczów nie tylko zorganizowanym grupom, ale i indywidualnym kibicom. Wprowadzano choćby zasadę, że na mecz z Wisłą Kraków może kupić bilet tylko ta osoba, która w bieżącym sezonie była choć raz na meczu danej drużyny. Albo zawieszano sprzedaż przez internet, pozostawiając możliwość nabycia biletu tylko w kasach na miejscu, by maksymalnie utrudnić możliwość kupna biletów kibicom z innego miasta.

To wszystko powoduje, że RPO zwrócił się też do prezesa UOKiK o zbadanie nie tylko czy nie doszło do niezgodnej z art. 32 ust. 2 Konstytucji RP dyskryminacji kibiców Wisły Kraków oraz ograniczenia prawa dostępu do dóbr kultury, w tym rozgrywek sportowych, ale też czy takie działania mogą stanowić naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.

Zdaniem UOKiK nie ma uzasadnienia do interwencji.