Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Iranowi nie po drodze ze współczesnym sportem. Czy zagra w Meczu Dumy w USA?

Iranowi od dawna nie jest po drodze ze współczesnym sportem. Problemy dotyczą przede wszystkim strojów kobiet i stosunku do Izraela.

Publikacja: 06.03.2026 08:50

Iran był jedną z pierwszych reprezentacji, które zakwalifikowały się na mundial w USA, Kanadzie i Me

Iran był jedną z pierwszych reprezentacji, które zakwalifikowały się na mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Dokładnie rok temu piłkarze tego kraju świętowali awans, ale teraz nie wiadomo, czy na turniej w ogóle pojadą

Foto: FATEMEH BAHRAMI / ANADOLU VIA AFP

Łukasz Majchrzyk

Gdy rakiety zaczęły spadać na Teheran, kwestią czasu było, kiedy dosięgną także sportu. Nie chodzi nawet o to, że Amerykanie i Izraelczycy celowali w jakieś obiekty, stadiony lub centra treningowe, chociaż i tak doszło do ogromnej tragedii, bo pod gruzami zbombardowanej hali zginęło kilkadziesiąt siatkarek i wobec takiej straty wszelkie wyrazy współczucia i oświadczenia są tylko słowami.

Wiadomo było, że po wymianie ognia prędzej czy później jedna ze stron konfliktu zacznie się domagać wyłączenia drugiej ze sportowej rodziny, zawieszenia jej w prawach i obłożenia sportową infamią. Sport jest niestety bliżej polityki, niż wszyscy by chcieli. W tym roku odbędzie się piłkarski mundial, który na miesiąc przykuje uwagę całego świata. Żeby sytuacja stała się jeszcze bardziej skomplikowana, ich współgospodarzem, obok Kanady i Meksyku, będą Stany Zjednoczone, a reprezentacja Iranu swoje mecze miałaby rozegrać w Los Angeles i Seattle.

Pozostało jeszcze 92% artykułu

4 zł tygodniowo przez rok !

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.

Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.

Kliknij i poznaj szczegóły oferty

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Minęło właśnie pięć lat od czasu, gdy Wielka Brytania w pełni wyszła z Unii Europejskiej. Mimo ponad
Plus Minus
Wielka Brytania wciąż łagodzi skutki brexitu. Jakie są wnioski dla Polski?
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Prezydent USA Donald Trump
Plus Minus
Tomasz Terlikowski: Trudno traktować politykę Trumpa jako konserwatywną
Jeśli wojna przeciągnie się do kampanii wyborczej, Korona Brauna będzie mogła całą kampanię oprzeć n
Plus Minus
Kataryna: Iran a sprawa polska. Ślepa lojalność PiS do USA skończy się czkawką?
Bogusław Chrabota: Marzę, by Iran odrodził się w swoim najlepszym wcieleniu
Plus Minus
Bogusław Chrabota: Marzę, by Iran odrodził się w swoim najlepszym wcieleniu
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama