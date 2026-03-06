Konserwatyzm – i to jest jego cecha charakterystyczna – jest nie tyle systemem politycznych założeń, ile modelem myślenia i odbierania świata, a także działania. I w tej kwestii Donald Trump jest kimś, kto prezentuje stanowisko absolutnie odmienne. Jego styl działania, skupiony na nieustannej zmianie, braku szacowania kosztów i strat, wskazywaniu winnych, których usunięcie ma rozwiązać problemy, jest jego znakiem rozpoznawczym. I właśnie to sprawia, że nie da się jego stylu działania określić konserwatywnym.