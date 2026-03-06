4 zł tygodniowo przez rok !
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Prezydent USA Donald Trump
Konserwatyzm – i to jest jego cecha charakterystyczna – jest nie tyle systemem politycznych założeń, ile modelem myślenia i odbierania świata, a także działania. I w tej kwestii Donald Trump jest kimś, kto prezentuje stanowisko absolutnie odmienne. Jego styl działania, skupiony na nieustannej zmianie, braku szacowania kosztów i strat, wskazywaniu winnych, których usunięcie ma rozwiązać problemy, jest jego znakiem rozpoznawczym. I właśnie to sprawia, że nie da się jego stylu działania określić konserwatywnym.
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Próby łagodzenia skutków brexitu podejmowane są dziś przez wszystkie kolejne brytyjskie rządy ostatnich lat. To...
Iranowi od dawna nie jest po drodze ze współczesnym sportem. Problemy dotyczą przede wszystkim strojów kobiet i...
The Guardian: „Podoficer amerykański powiedział, że prezydent Trump został namaszczony przez Jezusa, aby zapalić...
Bardzo bym chciał, by ten prawdziwy Iran, którego trudno nie kochać, przetrwał ten kolejny historyczny kataklizm...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas