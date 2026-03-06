Rzeczpospolita
Prawo
Które uczelnie najlepiej kształcą prawników? Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało nowe dane

Podczas ubiegłorocznych egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze największą zdawalność mieli absolwenci wydziałów prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Gdańskiego - tak wynika z analizy przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Publikacja: 06.03.2026 10:12

Egzaminy wstępne na aplikacje w 2025 r. zdało 3658 osób, czyli 68,8 proc. kandydatów.

Foto: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie / oirpwarszawa.pl

Mateusz Adamski

Przygotowaną przez Departament Zawodów Prawniczych analizę wyników egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze, które odbyły się 27 września 2025 r. przedstawiono podczas szesnastej edycji konferencji Ministra Sprawiedliwości z Dziekanami Wydziałów Prawa uczelni publicznych i niepublicznych. 

Opracowanie to jest przygotowywane corocznie od 2008 r. Zawiera szczegółową analizę wyników egzaminów na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz profili kandydatów na te aplikacje. Jak podkreśla Ministerstwo Sprawiedliwości, analiza stanowi cenne źródło informacji, pozwalające dokonać statystycznej oceny jakości przygotowania do egzaminów przez uczelnie. 

Kto najlepiej przygotowuje do egzaminów na aplikacje prawnicze

MS podaje, iż w 2025 r. do egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą przystąpiło łącznie 5317 osób. Egzaminy zdało 3658 osób, czyli 68,8 proc. kandydatów. Natomiast spośród 5833 absolwentów wydziałów prawa, którzy ukończyli studia w 2025 r., do egzaminów przystąpiły 2853 osoby. W ich przypadku średnia zdawalność wyniosła 78,6 proc.

Najlepsze rezultaty osiągnęli, podobnie jak w latach wcześniejszych, absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, spośród których egzamin zdało 88,9 proc. Drugi wynik uzyskali studenci Uniwersytetu Warszawskiego (83,3 proc.), następnie absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego (80,5 proc.) oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (80,4 proc.).

Wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze w 2025 roku - zestawienie według uczelni

Foto: Ministerstwo Sprawiedliwości

Spośród uczelni z mniejszą liczbą studentów najlepsze wyniki osiągnęły osoby, które ukończyły Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – aż 79,3 proc. spośród nich pozytywnie zdało egzamin.

Wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze w 2025 roku - zestawienie według uczelni

Foto: Ministerstwo Sprawiedliwości

Zainteresowanie absolwentów aplikacjami wzrasta

Ministerstwo podkreśla, że zainteresowanie absolwentów aplikacjami kolejny rok z rzędu wzrasta i wyniosło 49,2 proc. Od 2006 r. do egzaminów na wszystkie aplikacje prawnicze przystąpiło prawie 172 tys. osób. Wynik pozytywny uzyskało ok. 73 tys. osób, co stanowi 48 proc. zdających egzamin.

Co ciekawe, podczas sporządzania pierwszej analizy, do egzaminów wstępnych przystępowali absolwenci 21 polskich uczelni prowadzących studia na kierunku prawo (15 publicznych i 6 niepublicznych). W 2025 r. do egzaminów przystąpili absolwenci z 59 polskich uczelni (28 publicznych i 31 niepublicznych).

© Licencja na publikację
