Ursula von der Leyen na forum EBI.
Konieczność błyskawicznego budowania wspólnego rynku, który umożliwi inwestowanie i zmniejszy jego koszty, więc pozwoli europejskim firmom łatwiej rosnąć oraz obronność, czyli bezpieczeństwo militarne oraz gospodarcze Europy – te tematy przewijały się przez wszystkie debaty forum Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu, które właśnie się zakończyło.
Ważnym punktem na mapie obronności Europy jest dziś program SAFE i niezrozumiałe z punktu widzenia bankierów zapowiedzi polskiego prezydenta, że nie podpisze ustawy, otwierającej Polsce drzwi do najlepszego dofinansowania dla polskiej i unijnej obronności. Bo SAFE jest transnarodowy, od naszych inwestycji zależy też bezpieczeństwo sąsiadów. Program SAFE jest też kompatybilny z finansowaniem obronności przez EBI i z planami NATO. Czy prezydent zdaje sobie sprawę, jak wielką pracę chce wywrócić do góry nogami? Europa tego nie rozumie, co słyszałam od bankierów zarządzających pieniędzmi Europy.
To było znowu forum w cieniu strachu, już drugi raz Donald Trump wpłynął na rozmowy na głównej dorocznej konferencji Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Przed rokiem były to buńczuczne wypowiedzi J.D. Vance'a w Monachium, po których zapanowała groza, że nasz główny sojusznik przestaje nim być. Atak USA na Iran przed kilkoma dniami przyćmił inne tematy. – Musimy sobie uświadomić, że Europa musi zakończyć swoją zależność od producentów ropy – odpowiedziała prezes EBI Nadia Calviño na konferencji prasowej na pytanie "Rz" o skutki kryzysu na Bliskim Wschodzie dla Europy. Na kolejne wnioski jeszcze za wcześnie, ale giełdy już są niespokojne, a ceny paliw idą w górę.
Przez ostatnie trzy miesiące Rosja zrzuciła na Ukrainę niemal 15 tys. bomb, ok. 740 pocisków rakietowych i przeprowadziła prawie 19 tys. ataków dronów. Ukraina walczy o przetrwanie i o pieniądze. Także o to, by to Rosja zapłaciła rachunek za odbudowę, który jest już szacowany nawet na 900 mld dol. Ani Kijów, ani Bruksela nie mają dziś takich pieniędzy. Ale Ukraina także zmienia się w przyspieszonym tempie. – W kryzysie głębokie reformy idą szybciej – mówili Ukraińcy o reformowaniu swojego kraju pod bombami i dronami Rosjan.
A skoro im udaje się to w skrajnie trudnych warunkach, Europa powinna wykorzystać cieplarniane okoliczności przyrody, jakie nadal u nas panują. Bo one mogą się skończyć, a jeśli będziemy opóźniać finansowanie obronności, czas testu zastanie nas nieprzygotowanych. Producenci dronów już uruchamiają produkcję na wielką skalę, przejmując na ten cel zamknięte wcześniej motoryzacyjne fabryki, ale spokojnie – nie u nas. W Niemczech.
Jeden z paneli był mniej spektakularny. Nie dotyczył bieżących kryzysów, tylko przyszłości finansowej UE, tego dlaczego jak tlenu europejska gospodarka potrzebuje unii oszczędności i inwestycji. Ale nie chodzi tylko o konserwatywne finanse. O cyfryzacji walut, ale z zabezpieczeniem przed ryzykami znanymi z rynku kryptowalut mówili nawet przedstawiciele Europejskiego Banku Centralnego. Ich zdaniem, cyfrowe finanse nie są już marginesem. To strukturalna transformacja, a prawdziwe pytanie brzmi, czy Europa dołączy do zmian, które dziś są kreowane gdzie indziej, czy poczeka, aż zmiany zostaną jej narzucone.
Od tego zależy konkurencyjność UE, nasze "być albo nie być". Jeśli teraz nie uruchomimy europejskiego przemysłu, w ciągu 5-10 lat Europa straci nawet 600 tys. miejsc pracy, przypomniała komisyjna analiza do Industrial Acceleration Act, opublikowanego w środę. W kryzysie głębokie reformy idą szybciej? Zaczynajmy.
