„Czego chce kobieta, tego i Bóg chce”. Historia pierwszych lekarek z puentą

Olbrzymia większość medycynierek, jak półtora wieku temu pogardliwie nazywano lekarki, dyplom uzyskała wówczas w Stanach Zjednoczonych. Choć pierwsza z nich, Elizabeth Blackwell, urodziła się w Anglii i w Anglii już po odebraniu dyplomu kontynuowała edukację. Nie dziwi więc, że część brytyjskich historyków zalicza ją do swoich rodaczek. Niektórzy idą o krok dalej i twierdzą, że pierwszą lekarką z wykształceniem akademickim była Angielka Margaret Ann Bulkley. W przebraniu mężczyzny, jako James Barry, już w 1812 r. odebrała dyplom, a później zapisała się w historii jako pierwszy brytyjski chirurg, który z powodzeniem przeprowadził cesarskie cięcie.