„Czego chce kobieta, tego i Bóg chce”. Historia pierwszych lekarek z puentą

W 1868 r. Garrett Anderson, Madeleine Brès i Mary Putnam Jacobi odpowiedziały na zaproszenie dziekana wydziału medycznego Sorbony i rozpoczęły studia w Paryżu. Ta pierwsza, by zostać lekarką, wykorzystała wcześniej furtkę w angielskim prawie. Druga musiała dostać zgodę męża na studia. Najbardziej utytułowana była trzecia, która za oceanem odebrała solidne wykształcenie
Olbrzymia większość medycynierek, jak półtora wieku temu pogardliwie nazywano lekarki, dyplom uzyskała wówczas w Stanach Zjednoczonych. Choć pierwsza z nich, Elizabeth Blackwell, urodziła się w Anglii i w Anglii już po odebraniu dyplomu kontynuowała edukację. Nie dziwi więc, że część brytyjskich historyków zalicza ją do swoich rodaczek. Niektórzy idą o krok dalej i twierdzą, że pierwszą lekarką z wykształceniem akademickim była Angielka Margaret Ann Bulkley. W przebraniu mężczyzny, jako James Barry, już w 1812 r. odebrała dyplom, a później zapisała się w historii jako pierwszy brytyjski chirurg, który z powodzeniem przeprowadził cesarskie cięcie.
