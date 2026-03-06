4 zł tygodniowo przez rok !
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Twórczość Brandona Sandersona jest znana wielu miłośnikom fantastyki i z pewnością należy już do klasyków tego gatunku. Jego książki zaliczają się do tych epickich – nie tylko ze względu na wielowątkową fabułę, lecz także na rozmach świata przedstawionego. Swoje fantastyczne uniwersa wznosi z precyzją zegarmistrza, wszystko ma tam swoje miejsce, a najdrobniejsze elementy wynikają z ogólnych zasad obowiązujących w danym świecie.
Można powiedzieć, że Sanderson posługuje się zasadą „od ogółu do szczegółu”, a odkrywanie tych wewnętrznych reguł rządzących światem przedstawionym stanowi prawdziwą czytelniczą ucztę. Warto jeszcze dodać, że wielu chwali go za tworzenie spójnych systemów magii, które (mimo swego charakteru) nie kłócą się z logiką i zdrowym rozsądkiem. Mówiąc wprost: u Brandona Sandersona mamy do czynienia ze wszystkim, co najlepsze.
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Festiwal filmowy Sundance w tym roku po raz ostatni odbył się w Park City w Utah. Od 2027 r. impreza będzie się...
Miejmy nadzieję, że nie zmiecie nas z powierzchni Ziemi jakaś asteroida, albo szaleniec dyktator, który sprowadz...
Kredo hiszpańskich szesnastowiecznych konkwistadorów zakładało bogacenie się w Nowym Świecie poprzez zdobywanie...
Feminizacja medycyny wydaje nam się czymś oczywistym, ale nie zawsze tak było.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas