„Mistborn: Z mgły zrodzony”: Kombinuj, jak pokonać Imperatora

„Mistborn: Z mgły zrodzony” to tytuł dla miłośników budowania talii kart uwielbiających przy tym rywalizację z innymi graczami. Za to trybu kooperacji nie polecam.

Publikacja: 06.03.2026 15:40

Daria Chibner

Twórczość Brandona Sandersona jest znana wielu miłośnikom fantastyki i z pewnością należy już do klasyków tego gatunku. Jego książki zaliczają się do tych epickich – nie tylko ze względu na wielowątkową fabułę, lecz także na rozmach świata przedstawionego. Swoje fantastyczne uniwersa wznosi z precyzją zegarmistrza, wszystko ma tam swoje miejsce, a najdrobniejsze elementy wynikają z ogólnych zasad obowiązujących w danym świecie.

Można powiedzieć, że Sanderson posługuje się zasadą „od ogółu do szczegółu”, a odkrywanie tych wewnętrznych reguł rządzących światem przedstawionym stanowi prawdziwą czytelniczą ucztę. Warto jeszcze dodać, że wielu chwali go za tworzenie spójnych systemów magii, które (mimo swego charakteru) nie kłócą się z logiką i zdrowym rozsądkiem. Mówiąc wprost: u Brandona Sandersona mamy do czynienia ze wszystkim, co najlepsze.

