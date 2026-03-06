Trump dodał, że po kapitulacji Iranu powinien odbyć się wybór „wspaniałych i akceptowalnych przywódców” (lub przywódcy), po czym USA i ich sojusznicy, jak napisał Trump, mają „niestrudzenie pracować, by zawrócić Iran znad krawędzi zniszczenia, czyniąc kraj gospodarczo większym, lepszym i silniejszym niż kiedykolwiek wcześniej”.

„Iran będzie miał wspaniałą przyszłość. Uczyńmy Iran Znów Wielkim (ang. Make Iran Great Again – MIGA, nawiązanie do hasła wyborczego Donalda Trumpa „Uczyńmy Amerykę Znów Wielką – MAGA”)” – zapowiedział prezydent USA.

Jeszcze dwa dni przed wybuchem wojny USA negocjowały z Iranem

Przed zaatakowaniem wraz z Izraelem Iranu Stany Zjednoczone prowadziły negocjacje z Teheranem, których celem było zawarcie porozumienia nuklearnego, które miało zastąpić porozumienie z 2015 roku zawarte między Iranem a mocarstwami zachodnimi. Trump wypowiedział jednostronnie porozumienie z 2015 w czasie swojej pierwszej kadencji w Białym Domu. Ostatnia runda negocjacji irańsko-amerykańskich odbyła się dwa dni przed wybuchem wojny w Genewie – strona irańska mówiła po jej zakończeniu o postępach. Iran domagał się jednak rozdzielenia tematu programu nuklearnego od innych kwestii (przede wszystkim od ograniczenia rozwoju programu rakietowego, czego domagały się USA) oraz nie zgadzał się na całkowitą rezygnację ze wzbogacania uranu na swoim terytorium.