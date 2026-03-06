Donald Trump
Trump dodał, że po kapitulacji Iranu powinien odbyć się wybór „wspaniałych i akceptowalnych przywódców” (lub przywódcy), po czym USA i ich sojusznicy, jak napisał Trump, mają „niestrudzenie pracować, by zawrócić Iran znad krawędzi zniszczenia, czyniąc kraj gospodarczo większym, lepszym i silniejszym niż kiedykolwiek wcześniej”.
Stałe zabijanie przywódców Republiki Islamskiej może nie wystarczyć do zwycięstwa.
„Iran będzie miał wspaniałą przyszłość. Uczyńmy Iran Znów Wielkim (ang. Make Iran Great Again – MIGA, nawiązanie do hasła wyborczego Donalda Trumpa „Uczyńmy Amerykę Znów Wielką – MAGA”)” – zapowiedział prezydent USA.
Przed zaatakowaniem wraz z Izraelem Iranu Stany Zjednoczone prowadziły negocjacje z Teheranem, których celem było zawarcie porozumienia nuklearnego, które miało zastąpić porozumienie z 2015 roku zawarte między Iranem a mocarstwami zachodnimi. Trump wypowiedział jednostronnie porozumienie z 2015 w czasie swojej pierwszej kadencji w Białym Domu. Ostatnia runda negocjacji irańsko-amerykańskich odbyła się dwa dni przed wybuchem wojny w Genewie – strona irańska mówiła po jej zakończeniu o postępach. Iran domagał się jednak rozdzielenia tematu programu nuklearnego od innych kwestii (przede wszystkim od ograniczenia rozwoju programu rakietowego, czego domagały się USA) oraz nie zgadzał się na całkowitą rezygnację ze wzbogacania uranu na swoim terytorium.
USA i Izrael od 28 lutego atakują cele w Iranie – w pierwszym dniu ataków zginął najwyższy przywódca duchowy Iranu ajatollah Ali Chamenei. Jak dotąd reżim w Teheranie nie wybrał jego następcy. Iran odpowiedział na atak atakami odwetowymi na Izrael, amerykańskie bazy w regionie, ale też na cele cywilne w państwach regionu uważanych za sojuszników USA – m.in. Arabii Saudyjskiej, ZEA, Omanie, Katarze, Kuwejcie czy Jordanii.
Donald Trump mówił początkowo, że operacja przeciw Iranowi może potrwać 4-5 tygodni, ale przed dwoma dniami Pete Hegseth, sekretarz obrony mówił już o ośmiu tygodniach, a Politico ujawniło dokumenty Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM), z których wynika, że operacja militarna przeciw Iranowi może trwać nawet 100 dni.
Merz stwierdził, że należy uniknąć „syryjskiego scenariusza” w Iranie, co stanowiło nawiązanie do trwającej ponad dekadę wojny domowej w Syrii. - Chcemy państwa, które jest w stanie funkcjonować samodzielnie – dodał.
Kanclerz Niemiec poinformował też, że w rozmowach z USA i Izraelem zwraca się o „stworzenie tak szybko, jak to możliwe, warunków do ustabilizowania sytuacji” w Iranie, do demokratycznego wyłonienia rządu i „kontynuowania istnienia jako państwo”.
Cele operacji USA i Izraela w Iranie nie są jasne. USA przed atakiem na Iran podkreślały, że Teheran nie może wejść w posiadanie broni atomowej. Już po ataku zarówno Donald Trump, jak i premier Beniamin Netanjahu wzywali Irańczyków do obalenia reżimu ajatollahów, co mogło wskazywać, iż operacja ma doprowadzić do zmiany władzy w Teheranie. Potem jednak Trump skupiał się w wypowiedziach na tym, że atak ma pozbawić Iran potencjału militarnego (m.in. w zakresie broni rakietowej), który pozwala mu zagrażać sojusznikom USA w regionie. Wpis o bezwarunkowej kapitulacji wskazuje ponownie na cel, jakim jest zmiana reżimu (sugeruje to również fragment wpisu mówiący o wyborze nowego przywódcy/przywódców Iranu).
