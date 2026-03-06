Kto za 10 lat będzie dziesięciu milionom seniorów robił zakupy i zmieniał pieluchy?

Na rynku będzie coraz bardziej brakowało rąk do pracy, a rząd prowadzi wobec emigrantów politykę pałki. Bo mamy partie wodzowskie, które zabijają życie polityczne. Wodzowie myślą tylko o utrzymaniu władzy, a nie o dalekosiężnych planach rozwojowych - mówi Krzysztof Janik, lider SLD od marca do grudnia 2004 r.



Aktualizacja: 06.03.2026 16:04 Publikacja: 06.03.2026 15:10