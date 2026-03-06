Wielka Brytania wciąż łagodzi skutki brexitu. Jakie są wnioski dla Polski?

4 zł tygodniowo przez rok !
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Minęło właśnie pięć lat od czasu, gdy Wielka Brytania w pełni wyszła z Unii Europejskiej. Mimo ponadprzeciętnego umiędzynarodowienia brytyjskiej gospodarki, mierzalne skutki brexitu pozostają negatywne.
Minęło właśnie pięć lat od czasu, gdy Wielka Brytania w pełni wyszła z Unii Europejskiej. Mimo ponadprzeciętnego umiędzynarodowienia brytyjskiej gospodarki, mierzalne skutki brexitu pozostają negatywne. To przede wszystkim ograniczenie handlu, przepływu towarów i usług z UE oraz niższe inwestycje zagraniczne. Ograniczenia swobodnego przepływu pracowników z UE w niektórych sektorach skutkowały niedoborem siły roboczej oraz wzrostem migracji spoza Europy.
Brexit kosztował Wielką Brytanię na dziś 4-5 proc. PKB. W Polsce mamy szczególne powody, by przyjrzeć się uważnie bardzo długiej drodze, jaka zaprowadziła Brytyjczyków do decyzji z 23 czerwca 2016 r., kiedy to w ogólnokrajowym referendum, przewagą 1,3 mln spośród 33,5 mln głosujących, Brytyjczycy zdecydowali o opuszczeniu Unii Europejskiej (48,1 proc. do 51,9 proc.). Jesteśmy bowiem tego scenariusza bliżej niż nam się wydaje.
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Iranowi od dawna nie jest po drodze ze współczesnym sportem. Problemy dotyczą przede wszystkim strojów kobiet i...
Polityka Donalda Trumpa, choć wzięta na sztandary także przez konserwatystów, niewiele ma wspólnego z tym nurtem...
The Guardian: „Podoficer amerykański powiedział, że prezydent Trump został namaszczony przez Jezusa, aby zapalić...
Bardzo bym chciał, by ten prawdziwy Iran, którego trudno nie kochać, przetrwał ten kolejny historyczny kataklizm...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas