Wielka Brytania wciąż łagodzi skutki brexitu. Jakie są wnioski dla Polski?

Minęło właśnie pięć lat od czasu, gdy Wielka Brytania w pełni wyszła z Unii Europejskiej. Mimo ponadprzeciętnego umiędzynarodowienia brytyjskiej gospodarki, mierzalne skutki brexitu pozostają negatywne. To przede wszystkim ograniczenie handlu, przepływu towarów i usług z UE oraz niższe inwestycje zagraniczne. Ograniczenia swobodnego przepływu pracowników z UE w niektórych sektorach skutkowały niedoborem siły roboczej oraz wzrostem migracji spoza Europy.

Brexit kosztował Wielką Brytanię na dziś 4-5 proc. PKB. W Polsce mamy szczególne powody, by przyjrzeć się uważnie bardzo długiej drodze, jaka zaprowadziła Brytyjczyków do decyzji z 23 czerwca 2016 r., kiedy to w ogólnokrajowym referendum, przewagą 1,3 mln spośród 33,5 mln głosujących, Brytyjczycy zdecydowali o opuszczeniu Unii Europejskiej (48,1 proc. do 51,9 proc.). Jesteśmy bowiem tego scenariusza bliżej niż nam się wydaje.