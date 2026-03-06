W Polsce będzie piękny jeszcze tylko weekend. Potem ochłodzenie i deszcz
Od piątku aż do poniedziałku temperatura z każdym dniem będzie rosła. W większości regionów będzie pogodnie. W kolejnych dniach ciepło się utrzyma, ale słoneczną pogodę zastąpi deszcz.
Piątek będzie bardzo pogodny. Na południu i zachodzie kraju niebo będzie zupełnie bezchmurne, w innych częściach kraju zachmurzenie będzie małe. Temperatura wyniesie od 7 stopni na Podlasiu do 14 stopni na południu i południowym zachodzie Polski. Wiatr będzie słaby.
Noc będzie chłodna z temperaturą od –5 stopni na północnym wschodzie do 0 nad morzem. Na północy, wschodzie i w kotlinach sudeckich pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.
W sobotę również będzie ciepło i przeważnie bezchmurnie. Zachmurzenie będzie wzrastać jedynie na północnym zachodzie. Rano mogą utrzymywać się zanikające mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura wyniesie od 10 stopni na północy kraju, około 13 stopni w centrum, do 16 stopni na południu. Wiatr nie będzie uciążliwy. W nocy termometry pokażą od –3 stopni na wschodzie i na południu do 3 stopni na wybrzeżu.
W niedzielę również czeka nas dużo słońca w całym kraju. Pochmurnie może być tylko na zachodzie – w województwach zachodniopomorskim i lubuskim. Na termometrach od 11-12 stopni na Podlasiu, Warmii i Mazurach oraz Pomorzu do 14-15 stopni na Pomorzu Zachodnim i na południu Polski. W nocy od –3 stopni na Podlasiu do 3 stopni nad morzem.
Najładniejsza pogoda w najbliższych dniach zapowiada się w poniedziałek. Słonecznie i bezchmurnie powinno być w całej Polsce. Jedynym wyjątkiem będzie województwo lubuskie, w którym będzie pochmurnie i mogą pojawić się słabe opady deszczu. Temperatura wyniesie od 12 stopni na Podlasiu, około 14 stopni w centrum, do 16 stopni na południu kraju.
Zmiany w pogodzie szykują się od wtorku. Prawie w całej Polsce będzie pochmurnie i pojawią się przelotne opady deszczu. Deszczowa pogoda może się utrzymywać również w środę i czwartek. Temperatury nadal będą jednak wysokie.
Z najnowszych prognoz, w tym także Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że Polsce nie grozi zapowiadany jeszcze niedawno powrót dwucyfrowych mrozów.
Według prognoz druga połowa marca będzie chłodniejsza, maksymalne temperatury mają oscylować między 7 a 12 stopniami, ale ujemne temperatury w nocy przewidywane są tylko na Podhalu. Na pozostałym obszarze Polski termometry mają wskazywać od 0 C miejscami na północnym wschodzie do 3-4 C w pozostałych rejonach.
