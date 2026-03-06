Rzeczpospolita
Nielegalna aborcja w gdańskim szpitalu? Prokuratura wszczyna śledztwo

Dwójce dzieci, które mogłyby żyć samodzielnie poza organizmem ciężarnej kobiety, lekarze ze Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku mieli wstrzyknąć chlorek potasu – czytamy w komunikacie gdańskiej prokuratury okręgowej.

Publikacja: 06.03.2026 10:49

Foto: Adobe Stock

Jan Skoumal

Co najmniej siedem zabiegów nielegalnego usunięcia ciąży miało zostać przeprowadzone z naruszeniem prawa w jednym z gdańskich szpitali. W związku z zawiadomieniem o przestępstwie prokuratura zdecydowała o wszczęciu śledztwa w sprawie. 

Nielegalna aborcja w szpitalu w Gdańsku? Prokuratura bada sprawę

Sprawa dotyczy Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku. W 2025 roku pracujący w nim lekarze mieli przeprowadzić co najmniej siedem zabiegów usunięcia ciąży z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Co najmniej dwie aborcje miały zostać wykonane poprzez wstrzyknięcie chlorku potasu – dojść do tego miało pomimo osiągnięcia przez dziecko zdolności do samodzielnego życia poza organizmem ciężarnej kobiety.

Chodzi więc o przestępstwa nielegalnego wykonania aborcji za zgodą kobiety, tj. z art. 152 par. 1 i 3 Kodeksu karnego. Postępowanie, jak czytamy w komunikacie Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, zainicjowane zostało zawiadomieniem złożonym przez Fundację Życie i Rodzina z siedzibą w Warszawie.

Szpital odmówił prokuraturze wydania zanonimizowanej dokumentacji

Jak czytamy w komunikacie prokuratury, wszczęcie śledztwa poprzedzone było czynnościami sprawdzającymi. Prokurator kilkakrotnie zwracał się do szpitala o wydanie dokumentacji medycznej dotyczącej przeprowadzonych zabiegów, a także o informację o zastosowanych procedurach medycznych.

„Szpital odmówił udostępnienia żądanej dokumentacji (zanonimizowanej, tj. bez danych pacjentek), jak i informacji w tym zakresie” – czytamy w komunikacie.

Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Oliwa, o czym poinformował w komunikacie rzecznik prasowy gdańskiej prokuratury okręgowej, a samo śledztwo wszczęte zostało 27 lutego 2026 roku.

