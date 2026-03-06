Co najmniej siedem zabiegów nielegalnego usunięcia ciąży miało zostać przeprowadzone z naruszeniem prawa w jednym z gdańskich szpitali. W związku z zawiadomieniem o przestępstwie prokuratura zdecydowała o wszczęciu śledztwa w sprawie.

Nielegalna aborcja w szpitalu w Gdańsku? Prokuratura bada sprawę

Sprawa dotyczy Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku. W 2025 roku pracujący w nim lekarze mieli przeprowadzić co najmniej siedem zabiegów usunięcia ciąży z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Co najmniej dwie aborcje miały zostać wykonane poprzez wstrzyknięcie chlorku potasu – dojść do tego miało pomimo osiągnięcia przez dziecko zdolności do samodzielnego życia poza organizmem ciężarnej kobiety.

Chodzi więc o przestępstwa nielegalnego wykonania aborcji za zgodą kobiety, tj. z art. 152 par. 1 i 3 Kodeksu karnego. Postępowanie, jak czytamy w komunikacie Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, zainicjowane zostało zawiadomieniem złożonym przez Fundację Życie i Rodzina z siedzibą w Warszawie.