Ilu Polaków zdołało ewakuować się z Bliskiego Wschodu? Premier podał liczbę

Dwa wojskowe samoloty wylądowały z osobami, które potrzebowały przede wszystkim pomocy - mówił premier Donald Tusk otwierając posiedzenie Zespołu Koordynacyjnego w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Aktualizacja: 06.03.2026 11:40 Publikacja: 06.03.2026 11:15

Jeden z samolotów, którym - z Bliskiego Wschodu - ewakuowano Polaków

Jeden z samolotów, którym - z Bliskiego Wschodu - ewakuowano Polaków

Foto: PAP, Leszek Szymański

Artur Bartkiewicz

Tusk nawiązał do ewakuacji 109 osób z Omanu w ramach tzw. ewakuacji medycznej. Większość tych osób została ewakuowana na pokładzie dwóch samolotów wojskowych ze względu na problemy ze zdrowiem. 

Donald Tusk: Uświadomić wszystkim polskim placówkom, że sytuacja jest wojenna

– Dziękuję za to, co udało się już zrobić, wiem, że bardzo wiele osób ciężko pracuje, aby te możliwości ewakuacyjne były wykorzystane w maksymalny sposób – mówił Tusk. 

Mówiąc o ewakuacji z Omanu premier, zaznaczył, że loty wojskowych samolotów „nazwane były lotami medycznymi”, ale – jak dodał – „wiemy, że znaleźli tam też możliwość ewakuacji ludzie zdrowi”.

– Mam informację, że od 1 marca ponad 2,8 tys. osób, czy to liniami cywilnymi, czy bezpośrednio przy pomocy naszych placówek konsularnych ewakuowało się z terenów zagrożonych – mówił Tusk. Tereny zagrożone to przede wszystkim Izrael, Jordania i Liban – jak wynikało z wcześniejszych wypowiedzi premiera.

– To jest rzeczywiście duża liczba, ale chciałbym od razu państwu powiedzieć, że nie ma najmniejszego powodu, abyście czuli jakąś szczególną satysfakcję z tego, co do tej pory dało się zrobić. Bardzo dużo ludzi czeka ciągle, nie tylko na pomoc, ale bardzo często też na informację – zaznaczył Tusk. 

1 500

Tyle osób ma wrócić do Polski z ZEA i Omanu 6 marca

– Mam dużo sygnałów, że nie wszędzie ludzie odpowiedzialni za informację, za bezpośredni kontakt, działają tak jak powinni (...). Bardzo proszę, żeby monitorować 24 godziny na dobę, kto jak pracuje – dodał zwracając się do wicepremiera i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Tusk zaznaczył, że żaden kraj na świecie nie jest w stanie zapewnić „wszystkim natychmiast pewnej obsługi”. 

Premier zapowiedział, że rząd wykorzysta przy ewakuacji z Bliskiego Wschodu również dwa samoloty rządowe. – One też będą do dyspozycji organizujących ewakuację. Rusza na dużą skalę ten ruch cywilny, chociaż sygnały o zagrożeniach wojennych są cały czas bardzo niepokojące – dodał. Zwrócił uwagę, że ruch lotniczy na Bliskim Wschodzie „może się zagęszczać”, a z lotniska z Dubaju może wkrótce startować ok. 100 samolotów dziennie. – UE jest gotowa współfinansować naszą akcję ewakuacyjną w ramach mechanizmu europejskiego, jeśli na pokładzie naszych samolotów znajdą się również obywatele innych państw europejskich – zaznaczył. 

Tusk mówił też, że warto „uświadomić wszystkim placówkom, wszystkim bez wyjątku ludziom, którzy zajmują się obywatelami, którzy znaleźli się w kłopotach, że to jest sytuacja, która ma charakter wojenny”. – Żeby być wrażliwym, elastycznym, żeby reagować na każdą potrzebę, bo to jest sytuacja nadzwyczajna, ona wymaga nadzwyczajnych wysiłków. Niech nie liczą na pobłażliwość ci, co do których będziemy mieli pewność, że nie zdali egzaminu z jakiegoś niezrozumiałego powodu – dodał.

Radosław Sikorski: Ewakuacja Polaków z Izraela, Jordanii i Libanu praktycznie zakończona

Sikorski poinformował, że służba dyplomatyczno-konsularna pracuje w trybie 24-godzinnym. – Praktycznie zakończyliśmy ewakuację z Izraela, Jordanii i Libanu. Jordanię opuściło, przy pomocy naszych konsulów ok. 800 osób, a Izrael ok. 360 osób – wyliczał.

– Cieszy to, że po apelach rządu (...) nareszcie odwoływane są wycieczki turystyczne w ten region. Niestety konflikt się rozszerza na nowe kraje. Mamy poważną sytuację naszych obywateli w Katarze, bo zwiększyła się liczba i intensywność nalotów – dodał. Sikorski dodał, że w kontekście Polaków w Katarze rozważana jest ewakuacja drogą lądową przez Arabię Saudyjską. 

Sikorski poinformował też, że dziś do Polski z ZEA i Omanu ma wrócić lotami cywilnymi 1 500 osób. 

Więcej informacji wkrótce

