Premier zapowiedział, że rząd wykorzysta przy ewakuacji z Bliskiego Wschodu również dwa samoloty rządowe. – One też będą do dyspozycji organizujących ewakuację. Rusza na dużą skalę ten ruch cywilny, chociaż sygnały o zagrożeniach wojennych są cały czas bardzo niepokojące – dodał. Zwrócił uwagę, że ruch lotniczy na Bliskim Wschodzie „może się zagęszczać”, a z lotniska z Dubaju może wkrótce startować ok. 100 samolotów dziennie. – UE jest gotowa współfinansować naszą akcję ewakuacyjną w ramach mechanizmu europejskiego, jeśli na pokładzie naszych samolotów znajdą się również obywatele innych państw europejskich – zaznaczył.

Tusk mówił też, że warto „uświadomić wszystkim placówkom, wszystkim bez wyjątku ludziom, którzy zajmują się obywatelami, którzy znaleźli się w kłopotach, że to jest sytuacja, która ma charakter wojenny”. – Żeby być wrażliwym, elastycznym, żeby reagować na każdą potrzebę, bo to jest sytuacja nadzwyczajna, ona wymaga nadzwyczajnych wysiłków. Niech nie liczą na pobłażliwość ci, co do których będziemy mieli pewność, że nie zdali egzaminu z jakiegoś niezrozumiałego powodu – dodał.

Radosław Sikorski: Ewakuacja Polaków z Izraela, Jordanii i Libanu praktycznie zakończona

Sikorski poinformował, że służba dyplomatyczno-konsularna pracuje w trybie 24-godzinnym. – Praktycznie zakończyliśmy ewakuację z Izraela, Jordanii i Libanu. Jordanię opuściło, przy pomocy naszych konsulów ok. 800 osób, a Izrael ok. 360 osób – wyliczał.

– Cieszy to, że po apelach rządu (...) nareszcie odwoływane są wycieczki turystyczne w ten region. Niestety konflikt się rozszerza na nowe kraje. Mamy poważną sytuację naszych obywateli w Katarze, bo zwiększyła się liczba i intensywność nalotów – dodał. Sikorski dodał, że w kontekście Polaków w Katarze rozważana jest ewakuacja drogą lądową przez Arabię Saudyjską.

Sikorski poinformował też, że dziś do Polski z ZEA i Omanu ma wrócić lotami cywilnymi 1 500 osób.

Więcej informacji wkrótce