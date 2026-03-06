Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej po zaatakowaniu Iranu przez USA i Izrael 28 lutego ogłosił, że zamyka Cieśninę Ormuz. Przez wody cieśniny przepływa ok. 20 proc. ropy transportowanej drogą morską oraz ok. 30 proc. dostaw paliwa lotniczego do Europy i ok. 20 proc. eksportu skroplonego gazu (LNG).

Reklama Reklama

Czytaj więcej Dyplomacja USA: Indie mogą kupować rosyjską ropę. Tymczasowo Sekretarz skarbu USA Scott Bessent poinformował, że USA udzieliły 30-dniowej zgody na zakup rosyjskiej ropy przez indyjskie rafinerie. Tymczasem Do...

Iran nie informował o zamknięciu Cieśniny Ormuz dla chińskich statków

Ok. 45 proc. ropy transportowanej drogą morską do Chin również przepływa przez Cieśninę Ormuz.

W normalnych warunkach przez Cieśninę, która w najwęższym miejscu ma 33 km, przechodzi ponad 20 mln baryłek paliw dziennie – wynika z danych firmy analitycznej Vortexa, które cytuje agencja Reutera. Państwa OPEC – Arabia Saudyjska, Iran, ZEA, Kuwejt i Irak eksportują większość ropy przez wody Cieśniny. Ropa ta trafia przede wszystkim do Azji. Z kolei Katar, jeden z największych producentów LNG (w związku z wojną wstrzymał tę produkcję) transportuje niemal całość eksportowanego skroplonego gazu przez Cieśninę.

Z komunikatów strony irańskiej wynika, że Cieśnina jest zamknięta dla statków należących do USA, Izraela, państw europejskich i sojuszników tych państw. W komunikatach tych nie ma mowy o Chinach.