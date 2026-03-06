Od piątku aż do poniedziałku temperatura z każdym dniem będzie rosła. W większości regionów będzie pogodnie. W kolejnych dniach ciepło się utrzyma, ale słoneczną pogodę zastąpi deszcz.

Prognozy na piątek. Dużo słońca szczególnie na południu

Piątek będzie bardzo pogodny. Na południu i zachodzie kraju niebo będzie zupełnie bezchmurne, w innych częściach kraju zachmurzenie będzie małe. Temperatura wyniesie od 7 stopni na Podlasiu do 14 stopni na południu i południowym zachodzie Polski. Wiatr będzie słaby.

Noc będzie chłodna z temperaturą od –5 stopni na północnym wschodzie do 0 nad morzem. Na północy, wschodzie i w kotlinach sudeckich pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

Przed nami ciepły i słoneczny weekend. Do 16 stopni Celsjusza

W sobotę również będzie ciepło i przeważnie bezchmurnie. Zachmurzenie będzie wzrastać jedynie na północnym zachodzie. Rano mogą utrzymywać się zanikające mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura wyniesie od 10 stopni na północy kraju, około 13 stopni w centrum, do 16 stopni na południu. Wiatr nie będzie uciążliwy. W nocy termometry pokażą od –3 stopni na wschodzie i na południu do 3 stopni na wybrzeżu.