We wspomnianym pozwie powodami są Edward, Dominic i Aldo Cascio oraz ich siostra Marie-Nicole Porte.

Rodzina Cascio złożyła pozew przeciwko Michaelowi Jacksonowi. Oskarża go o wykorzystywanie seksualne

W pozwie złożonym w zeszłym tygodniu w sądzie federalnym w Kalifornii, Edward, Dominic i Aldo Cascio oraz ich siostra Marie-Nicole Porte podają, że poznali Michaela Jacksona za pośrednictwem swojego ojca pracującego w hotelu, który gwiazdor często odwiedzał.

Czwórka rodzeństwa oskarża Michaela Jacksona o wykorzystywanie seksualne, które zacząć się miało, gdy – jak relacjonują – mieli 7–8 lat. W pozwie mowa o tym, że gwiazdor przez ponad dekadę podawać miał powodom środki odurzające, a także dopuszczać się gwałtów i molestowania.

Pozew nie tylko przeciwko Michaelowi Jacksonowi

Pozew, którego autorem jest adwokat powodów Howard King, zawiera oskarżenia nie tylko przeciwko samemu artyście, lecz także przeciw związanym z nim osobom i podmiotom, które miały wiedzieć o jego postępowaniu i ukrywać je.