Do sądu trafił nowy pozew przeciwko Michaelowi Jacksonowi
We wspomnianym pozwie powodami są Edward, Dominic i Aldo Cascio oraz ich siostra Marie-Nicole Porte.
W pozwie złożonym w zeszłym tygodniu w sądzie federalnym w Kalifornii, Edward, Dominic i Aldo Cascio oraz ich siostra Marie-Nicole Porte podają, że poznali Michaela Jacksona za pośrednictwem swojego ojca pracującego w hotelu, który gwiazdor często odwiedzał.
Czwórka rodzeństwa oskarża Michaela Jacksona o wykorzystywanie seksualne, które zacząć się miało, gdy – jak relacjonują – mieli 7–8 lat. W pozwie mowa o tym, że gwiazdor przez ponad dekadę podawać miał powodom środki odurzające, a także dopuszczać się gwałtów i molestowania.
Czytaj więcej
Sąd Apelacyjny w Poznaniu rozpozna w marcu apelację prokuratury od wyroku uniewinniającego Adama Z. od zarzutu zabójstwa z zamiarem ewentualnym Ewy...
Pozew, którego autorem jest adwokat powodów Howard King, zawiera oskarżenia nie tylko przeciwko samemu artyście, lecz także przeciw związanym z nim osobom i podmiotom, które miały wiedzieć o jego postępowaniu i ukrywać je.
„Powodowie wnoszą niniejszą sprawę, aby pociągnąć do odpowiedzialności spadkobierców Michaela Jacksona, podmioty z nim powiązane oraz osoby sprawujące nad nimi kontrolę lub działające w ich imieniu za postępowanie Jacksona i własne wykroczenia” – brzmi fragment pozwu przeciwko Michaelowi Jacksonowi cytowany przez NBC News.
Czytaj więcej
63-letniego Polaka zatrzymali we Lwowie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz ukraińskich służb. Mężczyzna był od dawna poszukiw...
Jak podaje serwis, Martin Singer, prawnik reprezentujący spadkobierców Jacksona, nazwał pozew „desperacką próbą zdobycia pieniędzy”. Przypomniał jednocześnie o książce Edwarda Cascio z 2011 r. „My Friend Michael: An Ordinary Friendship with an Extraordinary Man”. Zawiera ona oświadczenia członków rodziny dotyczące tego, że gwiazdor nigdy nie skrzywdził żadnego z nich ani nikogo innego. Ponadto, jak zauważył prawnik reprezentujący spadkobierców Jacksona, tego rodzaju deklaracje padły również w wywiadzie u Oprah Winfrey w 2010 r..
– Co ciekawe, próby wymuszenia mają miejsce ponad 15 lat po śmierci Michaela, więc nie grozi im ryzyko pozwu o zniesławienie. Niestety, zarówno za życia, jak i po śmierci, talent i sukces Michaela nadal sprawiają, że jest on celem ataków – zauważył Martin Singer cytowany przez NBC News.
Czytaj więcej
Cztery lat pozbawienia wolności – taki wyrok usłyszał Łukasz Sz. za zabicie strusia Zenka z Traperskiej Osady w Bolechówku i działanie ze szczególn...
Do kwestii związanych ze złożeniem pozwu wiele lat po śmierci artysty odniósł się w pozwie adwokat powodów Howard King. Zauważył, że przez lata rodzeństwo było manipulowane przez Jacksona. Przełomem okazał się 2019 r. Wówczas wyemitowany został film dokumentalny „Leaving Neverland”, w którym domniemane ofiary gwiazdora opowiedziały o swoich przeżyciach. Dopiero to, jak dowodzi King, uświadomiło rodzeństwu doznane krzywdy.
W tym samym roku, jak podkreślono w pozwie, spadkobiercy Jacksona zaoferowali rodzinie Cascio 690 tys. dolarów jako rodzaj odszkodowania za lata znęcania się przez artystę. Rodzeństwo – jak zauważył Howard King – podpisało związane z tym dokumenty, nie mając możliwości konsultacji z prawnikiem.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. USA wydały tymczasową zgodę na zakup prz...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Rosja deklaruje gotowość do wystąpienia...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 3 na 4 marca ukraińskie drony a...
Tempo wydarzeń na Bliskim Wschodzie stało się „imponujące” nawet jak na standardy tego regionu, a analitycy ostr...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas