Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Nowe oskarżenia wobec Michaela Jacksona. Pozew trafił do sądu

Cztery osoby uznawane za bliskich przyjaciół Michaela Jacksona złożyły do sądu pozew, w którym oskarżają go o wykorzystywanie seksualne w czasie, gdy były dziećmi. Proceder trwać miał przez ponad dekadę. O sprawie pisze NBC News.

Publikacja: 06.03.2026 08:13

Do sądu trafił nowy pozew przeciwko Michaelowi Jacksonowi

Do sądu trafił nowy pozew przeciwko Michaelowi Jacksonowi

Foto: AFP

Joanna Kamińska

We wspomnianym pozwie powodami są Edward, Dominic i Aldo Cascio oraz ich siostra Marie-Nicole Porte.

Rodzina Cascio złożyła pozew przeciwko Michaelowi Jacksonowi. Oskarża go o wykorzystywanie seksualne

W pozwie złożonym w zeszłym tygodniu w sądzie federalnym w Kalifornii, Edward, Dominic i Aldo Cascio oraz ich siostra Marie-Nicole Porte podają, że poznali Michaela Jacksona za pośrednictwem swojego ojca pracującego w hotelu, który gwiazdor często odwiedzał.

Czwórka rodzeństwa oskarża Michaela Jacksona o wykorzystywanie seksualne, które zacząć się miało, gdy – jak relacjonują – mieli 7–8 lat. W pozwie mowa o tym, że gwiazdor przez ponad dekadę podawać miał powodom środki odurzające, a także dopuszczać się gwałtów i molestowania.

Czytaj więcej

Adam Z. nie zabił Ewy Tylman - uznał w marcu 2025 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu
Prawo karne
Sprawa śmierci Ewy Tylman znów wróci do sądu

Pozew nie tylko przeciwko Michaelowi Jacksonowi

Pozew, którego autorem jest adwokat powodów Howard King, zawiera oskarżenia nie tylko przeciwko samemu artyście, lecz także przeciw związanym z nim osobom i podmiotom, które miały wiedzieć o jego postępowaniu i ukrywać je.

Reklama
Reklama

„Powodowie wnoszą niniejszą sprawę, aby pociągnąć do odpowiedzialności spadkobierców Michaela Jacksona, podmioty z nim powiązane oraz osoby sprawujące nad nimi kontrolę lub działające w ich imieniu za postępowanie Jacksona i własne wykroczenia” – brzmi fragment pozwu przeciwko Michaelowi Jacksonowi cytowany przez NBC News.

Czytaj więcej

We Lwowie zatrzymano 63-letniego Polaka poszukiwanego m.in. na podstawie czerwonej noty Interpolu
Przestępczość
Akcja CBŚP we Lwowie. Zatrzymano Polaka ściganego czerwoną notą Interpolu

Pozew przeciwko Michaelowi Jacksonowi skrytykowany przez prawnika jego spadkobierców

Jak podaje serwis, Martin Singer, prawnik reprezentujący spadkobierców Jacksona, nazwał pozew „desperacką próbą zdobycia pieniędzy”. Przypomniał jednocześnie o książce Edwarda Cascio z 2011 r. „My Friend Michael: An Ordinary Friendship with an Extraordinary Man”. Zawiera ona oświadczenia członków rodziny dotyczące tego, że gwiazdor nigdy nie skrzywdził żadnego z nich ani nikogo innego. Ponadto, jak zauważył prawnik reprezentujący spadkobierców Jacksona, tego rodzaju deklaracje padły również w wywiadzie u Oprah Winfrey w 2010 r..

– Co ciekawe, próby wymuszenia mają miejsce ponad 15 lat po śmierci Michaela, więc nie grozi im ryzyko pozwu o zniesławienie. Niestety, zarówno za życia, jak i po śmierci, talent i sukces Michaela nadal sprawiają, że jest on celem ataków – zauważył Martin Singer cytowany przez NBC News.

Czytaj więcej

Śmierć strusia Zenka. Zapadł surowy wyrok
Prawo karne
Śmierć strusia Zenka. Zapadł surowy wyrok

Pozew przeciwko Michaelowi Jacksonowi: Dlaczego dopiero teraz?

Do kwestii związanych ze złożeniem pozwu wiele lat po śmierci artysty odniósł się w pozwie adwokat powodów Howard King. Zauważył, że przez lata rodzeństwo było manipulowane przez Jacksona. Przełomem okazał się 2019 r. Wówczas wyemitowany został film dokumentalny „Leaving Neverland”, w którym domniemane ofiary gwiazdora opowiedziały o swoich przeżyciach. Dopiero to, jak dowodzi King, uświadomiło rodzeństwu doznane krzywdy.

Reklama
Reklama

W tym samym roku, jak podkreślono w pozwie, spadkobiercy Jacksona zaoferowali rodzinie Cascio 690 tys. dolarów jako rodzaj odszkodowania za lata znęcania się przez artystę. Rodzeństwo – jak zauważył Howard King – podpisało związane z tym dokumenty, nie mając możliwości konsultacji z prawnikiem.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Ukraińscy artylerzyści
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1472
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Ukraiński czołg
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1471
Ukraińscy żołnierze
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1470
Krzysztof Płomiński, były ambasador w Iraku i Arabii Saudyjskiej
Świat
USA idzie na wojnę totalną? Ofensywa lądowa na Iran w grze
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama