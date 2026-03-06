Netflix
Już dziś na platformie Netflix pojawi się nowy serial dokumentalny
Produkcja przedstawia dzieje jednych z najbardziej fascynujących zwierząt, jakie kiedykolwiek żyły na Ziemi. Twórcy serii postanowili przyjrzeć się ich ewolucji, roli, jaką odgrywały w ekosystemie oraz okolicznościom, które doprowadziły do ich ostatecznego zniknięcia z naszej planety. Producentem wykonawczym serialu jest Steven Spielberg – reżyser kultowego „Parku Jurajskiego” z 1993 r., wraz ze swoją wytwórnią Amblin Entertainment. Widzów przez opowieść prowadzi charakterystyczny głos Morgana Freemana.
Czytaj więcej
Na platformie HBO Max zadebiutował 26 lutego film, który z pewnością spodoba się miłośnikom zespołu The Beatles. „Po drugiej stronie globu” to roma...
Jak donosi Radio ZET, opowieść rozpoczyna się około 235 milionów lat temu, gdy na superkontynencie Pangei pojawiły się pierwsze formy dinozaurów. Do najwcześniejszych przedstawicieli należał niewielki, dwunożny Marasuchus, uznawany za jednego z przodków późniejszych gigantów. W kolejnych odcinkach poznamy drogę ewolucji tych zwierząt oraz ich rozwój w poszczególnych środowiskach.
Widzowie będą mogli przyjrzeć się różnym gatunkom dinozaurów na różnych etapach rozwoju. Pojawią się m.in. roślinożerne giganty, takie jak Plateosaurus czy Mamenchisaurus. Nie zabraknie również opancerzonych dinozaurów, takich jak stegozaury czy ankylozaury oraz drapieżników, jak Allosaurus czy słynny Tyrannosaurus rex. Serial przedstawia też historię morskich gadów oraz pierzastych form latających, które były przodkami współczesnych ptaków.
Twórcy serialu starali się jak najwierniej odtworzyć świat sprzed setek milionów lat i pokazać, jak mogło wyglądać życie na Ziemi w czasach, gdy dominowały dinozaury.
Na platformie HBO Max zadebiutował 26 lutego film, który z pewnością spodoba się miłośnikom zespołu The Beatles....
Miłośnicy science-fiction mają powód do zadowolenia. Netflix dodał do swojej biblioteki film „Prometeusz” Ridley...
Fani filmów Wesa Andersona będą mieli co oglądać w zimowe wieczory. Netflix uzupełnił właśnie swoją bibliotekę o...
Netflix opublikował zapowiedź sześcioodcinkowej „Lalki”, współczesnej reinterpretacji powieści Bolesława Prusa w...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas