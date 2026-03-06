Produkcja przedstawia dzieje jednych z najbardziej fascynujących zwierząt, jakie kiedykolwiek żyły na Ziemi. Twórcy serii postanowili przyjrzeć się ich ewolucji, roli, jaką odgrywały w ekosystemie oraz okolicznościom, które doprowadziły do ich ostatecznego zniknięcia z naszej planety. Producentem wykonawczym serialu jest Steven Spielberg – reżyser kultowego „Parku Jurajskiego” z 1993 r., wraz ze swoją wytwórnią Amblin Entertainment. Widzów przez opowieść prowadzi charakterystyczny głos Morgana Freemana.

Historia dinozaurów od początku do końca

Jak donosi Radio ZET, opowieść rozpoczyna się około 235 milionów lat temu, gdy na superkontynencie Pangei pojawiły się pierwsze formy dinozaurów. Do najwcześniejszych przedstawicieli należał niewielki, dwunożny Marasuchus, uznawany za jednego z przodków późniejszych gigantów. W kolejnych odcinkach poznamy drogę ewolucji tych zwierząt oraz ich rozwój w poszczególnych środowiskach.

Widzowie będą mogli przyjrzeć się różnym gatunkom dinozaurów na różnych etapach rozwoju. Pojawią się m.in. roślinożerne giganty, takie jak Plateosaurus czy Mamenchisaurus. Nie zabraknie również opancerzonych dinozaurów, takich jak stegozaury czy ankylozaury oraz drapieżników, jak Allosaurus czy słynny Tyrannosaurus rex. Serial przedstawia też historię morskich gadów oraz pierzastych form latających, które były przodkami współczesnych ptaków.

Twórcy serialu starali się jak najwierniej odtworzyć świat sprzed setek milionów lat i pokazać, jak mogło wyglądać życie na Ziemi w czasach, gdy dominowały dinozaury.