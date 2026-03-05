O zatrzymaniu poinformowało 5 marca CBŚP za pośrednictwem komunikatu zamieszczonego na swojej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

63-latek zatrzymany we Lwowie. Był poszukiwany od 2017 r.

Zatrzymany we Lwowie Bronisław D. był poszukiwany od 2017 r. m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Poszukiwania prowadzone były na podstawie czerwonej noty Interpolu, Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz krajowych listów gończych wydanych przez polskie organy ścigania.

Do zatrzymania doszło dzięki ścisłej współpracy międzynarodowej CBŚP z jednostką cyberpolicji Narodowej Policji Ukrainy.

Jak wynika z komunikatu CBŚP, funkcjonariusze – dzięki precyzyjnym ustaleniom operacyjnym – określili miejsce pobytu poszukiwanego. W dalszej kolejności przekazali stronie ukraińskiej wszystkie kluczowe informacje. Uczestniczyli także w działaniach prowadzonych na terenie Ukrainy, gdzie wspierali miejscowe służby.

„Podjęte działania stanowią kolejny przykład skuteczności współpracy służb ścigania ponad granicami państw. Współczesna przestępczość, w szczególności o charakterze zorganizowanym i ekonomicznym, wymaga szybkiej wymiany informacji oraz ścisłej koordynacji działań na poziomie międzynarodowym. Tylko dzięki takiej współpracy możliwe jest skuteczne ściganie sprawców i zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom” – podkreśla CBŚP w swoim komunikacie.