Akcja CBŚP we Lwowie. Zatrzymano Polaka ściganego czerwoną notą Interpolu

63-letniego Polaka zatrzymali we Lwowie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz ukraińskich służb. Mężczyzna był od dawna poszukiwany m.in. na podstawie czerwonej noty Interpolu i Europejskiego Nakazu Aresztowania. Obecnie zatrzymany oczekuje na ekstradycję do Polski.

Publikacja: 05.03.2026 09:56

We Lwowie zatrzymano 63-letniego Polaka poszukiwanego m.in. na podstawie czerwonej noty Interpolu

Foto: CBŚP

Joanna Kamińska

O zatrzymaniu poinformowało 5 marca CBŚP za pośrednictwem komunikatu zamieszczonego na swojej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

63-latek zatrzymany we Lwowie. Był poszukiwany od 2017 r.

Zatrzymany we Lwowie Bronisław D. był poszukiwany od 2017 r. m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Poszukiwania prowadzone były na podstawie czerwonej noty Interpolu, Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz krajowych listów gończych wydanych przez polskie organy ścigania.

Do zatrzymania doszło dzięki ścisłej współpracy międzynarodowej CBŚP z jednostką cyberpolicji Narodowej Policji Ukrainy.

Jak wynika z komunikatu CBŚP, funkcjonariusze – dzięki precyzyjnym ustaleniom operacyjnym – określili miejsce pobytu poszukiwanego. W dalszej kolejności przekazali stronie ukraińskiej wszystkie kluczowe informacje. Uczestniczyli także w działaniach prowadzonych na terenie Ukrainy, gdzie wspierali miejscowe służby.

„Podjęte działania stanowią kolejny przykład skuteczności współpracy służb ścigania ponad granicami państw. Współczesna przestępczość, w szczególności o charakterze zorganizowanym i ekonomicznym, wymaga szybkiej wymiany informacji oraz ścisłej koordynacji działań na poziomie międzynarodowym. Tylko dzięki takiej współpracy możliwe jest skuteczne ściganie sprawców i zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom” – podkreśla CBŚP w swoim komunikacie.

„63-latek ma do odbycia karę 4 lat pozbawienia wolności w związku ze skazaniem za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstwa karno-skarbowe oraz pranie pieniędzy” – podaje CBŚP w swoim komunikacie.

Ponadto mężczyzna podejrzany jest o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, a także o prowadzenie działalności przestępczej na szeroką skalę. Działalność ta obejmować miała m.in. „[…] przestępstwa finansowe i pranie pieniędzy o znacznej wartości, z których uczynił sobie stałe źródło dochodu”.

Aktualnie Bronisław D. przebywa w ukraińskim areszcie w oczekiwaniu na zakończenie procedury ekstradycyjnej. Ta ma umożliwić jego przekazanie do Polski.

