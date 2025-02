Tranzycja osoby małoletniej. Czy może złożyć pozew o ustalenie płci metrykalnej?

Przed ukończeniem 18 lat w procesach cywilnych muszą reprezentować ich rodzice, a w tym konkretnym przypadku, procedura wymaga pozwania właśnie rodziców. Brzmi to absurdalnie i bardzo skomplikowanie, to prawda. Jednak wiele niepełnoletnich osób z powodzeniem przeszło już ten proces.

Coraz młodsze osoby we współczesnym świecie dokonują coming outu, ujawniając przed najbliższymi swoją dysforię płciową, czyli konflikt miedzy płcią przypisaną przy urodzeniu, a odczuwaną w rzeczywistości. Naturalnym krokiem jest wówczas przejście szczegółowej diagnostyki medycznej. Gdy problem ten potwierdzą specjaliści, można rozpocząć drogę zmiany – medyczną i prawną. My skupimy się na zmianie prawnej.

Korekta płci przez osobę małoletnią. Dwie możliwości w drodze do tranzycji prawnej

Polskie prawo nie zna szczególnej procedury na uzgodnienie płci metrykalnej. Do pozwu stosujemy zatem ogólną normę kodeksu cywilnego o ustalenie. Zgodnie z tym przepisem dziecko powinno pozwać swoich rodziców. Co skomplikowane w tej sytuacji, dzieci pozostają przecież pod władzą rodzicielską rodziców i są przez nich reprezentowane aż do pełnoletniości. Małoletni nie może bowiem złożyć pozwu samodzielnie, a rodzice nie mogą pozwać samych siebie. Pierwsza możliwość, to czekanie do osiągnięcia pełnoletności, ale to bardzo trudne doświadczenie dla osoby transpłciowej, chcącej jak najszybciej rozpocząć funkcjonowanie w szkole i najbliższym otoczeniu zgodnie z płcią, z którą się utożsamia. Rozwiązaniem drugim jest powołanie reprezentanta.

Jak powołać reprezentanta osoby transpłciowej? Korekta płci osoby małoletniej

Reprezentanta osoby niepełnoletniej powołuje sąd jeszcze przed rozpoczęciem tranzycji prawnej. Może nim być adwokat czy radca prawny, który potrafi wykazać znajomość spraw dotyczących dziecka, albo osoba z wykształceniem prawniczym, wykazująca znajomość potrzeb dziecka. W szczególnych okolicznościach reprezentantem dziecka nie musi być prawnik.